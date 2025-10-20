İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Can Holding soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında, şirket yöneticileri ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “örgüte üye olma”, “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” iddialarıyla sürdürülüyor.

11 kişi için tutuklama talebi

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Savcılık, aralarında Mehmet Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin’in bulunduğu 11 kişi hakkında “çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma” ve “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla tutuklama talebinde bulundu.

Bu kişiler, ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

14 kişi hakkında adli kontrol talebi

Savcılık ayrıca Şenol Akan, Cengiz Bingöl, Arafat Bingöl, Müslüm Çogaç, Betül Can, Zuhal Can, Akın Makaracı, İsmail Kavak, Hakan Kalkan, Mithat Muharremoğlu, Kıyas Mustafaoğulları, Cesur Salık, Barış Karayel ve Berkan Baycan hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti.

Bu isimlerin dosyada örgütle bağlantılı mali işlemler ve para transferleri açısından inceleme altında olduğu öğrenildi.

Hakimlik işlemleri başlıyor

Soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen şüphelilerin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri kısa süre içinde başlayacak.

Tutuklama ve adli kontrol kararlarının önümüzdeki saatlerde açıklanması bekleniyor.