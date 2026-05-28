Bender Abbas çevresinde gece saatlerinde yaşanan patlamalar Orta Doğu’daki gerilimi yeniden artırdı. İran basınında yer alan haberlere göre kentin doğu kesiminde art arda 3 patlama sesi duyulurken, olay sonrası hava savunma sistemlerinin kısa süreli olarak aktif hale getirildiği bildirildi.

İran devlet televizyonu ve Fars Haber Ajansı, yerel saatle 01.30 civarında meydana gelen patlamaların nedenine ilişkin araştırmaların sürdüğünü aktarırken, İranlı yetkililerden ilk aşamada resmi bir açıklama yapılmadı.

Daha sonra açıklama yapan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Amerikan güçleri ile ticari deniz taşımacılığına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle İran’ın güneyindeki askeri bir noktaya hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. CENTCOM’un son günlerde İran’daki füze üsleri ile mayın döşediği öne sürülen askeri tekneleri de hedef aldığı belirtilmişti.

ABD üssü vuruldu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bölgede artan gerilimin ardından yayımladığı açıklamada, Bender Abbas Havalimanı çevresindeki bir noktanın şafak vakti ABD tarafından hedef alındığını belirtti. Açıklamada, saldırıya karşılık olarak operasyonda kullanılan ABD hava üssünün vurulduğu ifade edildi.

İran Devrim Muhafızları açıklamasında, “Bu yanıt, düşmanın saldırılarının karşılıksız kalmayacağını göstermeye yönelik ciddi bir uyarıdır. Benzer adımların tekrarlanması halinde verilecek karşılık daha sert olacaktır” denildi. İran yönetimi hedef alınan ABD üssünün bulunduğu ülkeye ilişkin bilgi paylaşmazken, bölgede Amerikan üslerine ev sahipliği yapan ülkeler arasında bulunan Kuveyt tarafından yapılan açıklama dikkat çekti.

Kuveyt'ten açıklama

Kuveyt ordusu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin füze ve insansız hava aracı saldırısına maruz kaldığı belirtildi. Ancak hedef alınan bölgeye ilişkin detay paylaşılmadı.

İran Dışişleri Bakanlığı da ABD’nin son saldırılarla ateşkesi ihlal ettiğini savunarak Washington yönetimine sert tepki gösterdi. Açıklamada, “ABD son 48 saat içinde Hürmüzgan bölgesinde ateşkesi açık şekilde ihlal etmiştir. İran, bu saldırgan ve gerekçesiz eylemlerden kaynaklanan tüm sonuçlardan ABD rejimini sorumlu tutmaktadır” denildi.

İran Ordu Sözcüsü Abolfazl Shekarchi ise olası yeni çatışmalara ilişkin dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Shekarchi, “Bölge yeni bir savaşa girerse İran’ın tepkisi bölgesel sınırların ötesine geçecek ve çok daha ağır olacaktır” ifadelerini kullandı.