Son Mühür / Selda Meşe - Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında şampiyonluk yarışı ve Avrupa kupaları mücadelesi tüm hızıyla devam ederken, Süper Lig’in 32. haftasının en kritik karşılaşmalarından birinde Karadeniz devi Trabzonspor kendi sahasında İzmir’in köklü temsilcisi Göztepe’yi ağırlamaya hazırlanıyor. Ligin son 3 haftasında 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galip gelemeyen bordo-mavililer, kötü gidişatını Göztepe önünde sonlandırmak istiyor. İzmir ekibi ise deplasman sınavından galibiyet almanın peşinde!

‘Sezonun kaderi belirlenecek’

Son 3 haftada 7 puan kaybeden Trabzonspor, 2.’lik hedefi doğrultusunda bugün Göztepe’yi yenip, tekrar hava yakalamak istiyor. Ligin üst sıralarındaki yerini sağlamlaştırmak isteyen Karadeniz ekibi ile İzmir temsilcisi Göztepe’nin taktiksel savaşına sahne olacak bu 90 dakika, her iki takım için de sezonun kaderini belirleyecek bir nitelik taşıyor. Trabzonspor, Göztepe’ye rakip olduğu son 8 Süper Lig maçının sadece birini kaybetti. İzmir takımı Göztepe ise sezonu ilk 5 içerisinde tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hedefleri doğrultusunda sahaya çıkacak.

‘Karadeniz takımı 6 eksikle maça hazır’

Antrenmanda, sakatlıkları bulunan Savic, Batagov, Taha Emre İnce, Okay Yokuşlu, Boran Başkan ve Visca yer almadı.

Muhtemelen 11’ler şöyle açıklandı:

Trabzonspor için; Onana, Pina, Nwaiwu, Lövik, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu

Göztepe için ise; Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Antunes, Janderson, Juan