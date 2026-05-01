Göztepe Basketbol, Türkiye Basketbol Ligi play-off çeyrek final serisinde önemli bir avantaj yakaladı. İlk maçta deplasmanda OGM Ormanspor’u iki uzatma sonunda 92-90 mağlup eden sarı-kırmızılılar, serinin ikinci karşılaşmasında bu kez taraftarı önüne çıkacak.

Süper Lig hedefi için kritik maç

Bornova Altındağ Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 16.30’da başlayacak. İzmir temsilcisi, bu karşılaşmayı da kazanması halinde seriyi 2-0’a getirerek yarı finale yükselmeyi başaracak ve uzun bir aranın ardından Süper Lig’e dönüş yolunda önemli bir adım atacak. Ancak konuk ekip Ormanspor’un galip gelmesi durumunda seri üçüncü maça taşınacak ve heyecan daha da artacak.

Göztepe’nin tur atlaması halinde yarı finaldeki rakibi ise Parmos Bordo BK ile TED Ankara Kolejliler eşleşmesinin galibi olacak. Sarı-kırmızılı ekip, hem saha avantajını kullanmak hem de yakaladığı ivmeyi sürdürmek adına kritik mücadeleye büyük önem veriyor.