Son Mühür / Selda Meşe - Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek olan Trabzonspor - Göztepe karşılaşması, Süper Lig'de haftanın kritik mücadelelerinden biri olarak öne çıkıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçın detayları belli oldu…

‘Hakem Ozan Ergün’

Futbolseverler tarafından beklenen heyecanlı karşılaşma 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü (bugün) saat 20.00'de başlayacak. Kritik Trabzonspor-Göztepe karşılaşmasında hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetirken, yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Ali Can Alp üstleniyor. VAR koltuğunda ise Arda Kardeşler oturuyor.

Heyecan dorukta!

Ozan Ergün'ün düdük çalacağı Trabzonspor-Göztepe karşılaşması beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak. Son üç maçında iki beraberlik bir mağlubiyet alan Trabzonspor, evinde İzmir’in köklü kulüplerinden Göztepe’yi yenerek üç puanı hedefliyor.

‘Papara Park’ta büyük çekişme’

Karadeniz devi Trabzonspor kendi sahasında İzmir’in köklü temsilcisi Göztepe’yi ağırlayacak. Haftanın kritik mücadelelerinden biri olarak öne çıkan Trabzonspor-Göztepe maçı, büyük çekişmeye sahne olması beklenen karadeniz fırtınası Trabzonspor ve Avrupayı hedefleyen Göztepe karşılaşması Papara Park’ın büyüleyici atmosferinde futbolseverleri bir kez daha bir araya getirecek.