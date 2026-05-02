Trendyol Süper Lig’in 32. haftası heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak. Trabzonspor sahasında İzmir ekibi Göztepe'yi konuk edecek. Kritik mücadele öncesinde, iki takım taraftarları arasında sergilenen centilmenlik ve dayanışma tablosu futbol kamuoyu tarafından yakından takip edildi. Trabzon’da bir araya gelen taraftarlar, dostluk mesajlarını iletti.

Kent meydanında buluştular!

Trabzonspor ile İzmir ekibi Göztepe arasında oynanacak kritik mücadele öncesinde, iki takım taraftarları da şehir merkezinde bir araya geldiler.

Takımlarına ait forma ve atkılarıyla bir araya gelen taraftarlar, dostluk tezahüratları yaparak özlenen tabloyu ortaya koydular.

Anlamlı dayanışma!

Trabzonspor taraftar gruplarından biri olan VİRA Taraftar Grubu, tribün kültüründeki centilmenliği ön plana çıkarmak amacıyla dikkat çeken bir kampanyaya imza attı.

İzmir’de oynanan ilk maçta Göztepe tarafından gösterilen misafirperverliğe karşılık vermek isteyen grup, Trabzon’daki esnafla iş birliği gerçekleştirerek Göztepe taraftarlarına özel indirimler sağlamış oldu.

“Kardeşimizdir”

Göztepe taraftarları arasında yer alan Suat Sezer, gördükleri ilgiden memnuniyet duyduklarını belirtti. Bir diğer taraftar Eray Kurtuldu ise Trabzon esnafına sağladıkları kolaylıklar için teşekkür etti.

