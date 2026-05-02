Son Mühür / Selda Meşe- İzmir’in Çiğli ilçesinde bulunan Harmandalı Katı Atık Tesisi’nin mahkeme kararıyla kapatılmasının ardından kentte başlayan çöp krizi devam ediyor. Harmandalı’dan sonra gözler Karşıyaka Yamanlar’a çevrilirken; söz konusu yer ile ilgili siyasette tartışmaların fitili bir kez daha ateşlenmişti. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’nın Yamanlar için gereken iznin uzun süre önce verildiğini hatırlatması üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’dan “Şehrin bütün yükünü Yamanlar’a yıkamayız böyle bir şey olmaz” çıkışı gelirken; söz konusu tesisle ilgili bir açıklama da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin’den geldi. İzmir’in çöp sorunun çözümü konusunda daha önce de Yamanlar’ı işaret eden İl Başkanı Şahin, yapılması planlanan çöp tesisinin önünde hiçbir engel olmadığını belirtti. Şahin, “Elimizde ÇED raporu alınmış, ön izni alınmış bir yer var o da Yamanlar” diyerek konuya dair açıklamalarda bulundu.

“İzmir’e acilen katı atık tesisi yapılmalı”

Çöp yönetimi ve tesis kapasitelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İl Başkanı Veysel Şahin, “Çiğli vahşi depolama alanı için Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın verdiği süre dolmak üzere. Bir süre sonra orada vahşi depolama ihtimali kalmıyor. Dolasıyla İzmir’in acilen bir katı atık bertaraf tesisine ihtiyacı var. Modern, günümüzün gereklerine uygun, dışarıya koku vermeyen, atık oluşturmayan, bütün atıkların ayrıştırıldığı, kalanın yakılıp enerjiye dönüştürüldüğü yeni sistemler var. İzmir’in bu sistemlerden en az üç taneye acil olarak ihtiyacı var” dedi.

“Konuşuluyor ama icraat yok”

Konuya dair hiçbir ilerleme kaydedilmediğini vurgulayan Şahin, “Cemil Tugay iki buçuk yıldır bu konuyu konuşuyor. Konuşuyor ama icraat yok. Acilen bir icraat yapılmasına karar verilip meselenin sonuçlandırılması lazım. Bu konuyu konuşmaması gereken kişiler konuşuyor, tartışmaması gereken kişiler tartışıyor. Biz bu konunun uzmanı değiliz. İzmir’de en uygun alan neresi ise acilen bulunup karar verilmesi lazım. Bunu yapacaklar da bu konunun uzmanları” diye konuştu.

“Ön izni alınmış tek yer Yamanlar”

İzmir’de Yamanlar bölgesine yapılması planlanan katı atık bertaraf tesisi için gerekli tüm izinlerin verildiğini aktaran İl Başkanı Veysel Şahin, “Elimizde ÇED raporu alınmış, ön izni alınmış bir yer var o da Yamanlar. Elimizde başka hiçbir şey olmadığına göre inadı bırakıp buranın acilen devreye alınması lazım. Devreye alınması lazım diyorum çünkü tamam denildiği zaman bile en az bir buçuk yıl inşaat süresi var buranın. Yani bu bir buçuk yıl da diğer işlerin yapılmasına da yetişmiyor. İzmir’in günlük beş bin ton çöpü nereye atacak?” dedi.

“Cemil Tugay yönetiminin beceriksizliği”

İzmir’de toplanan çöplerin bir kısmının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın izniyle Manisa’daki tesiste bertaraf edilmesi konusuna değinen Şahin, “Manisa, Bergama, Ödemiş’e gönderilerek ara formül üretiliyor. Bunlar çözüm değil. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin buna acilen karar verip ne yapacaksa yapması gerekiyor. Bu tamamen İzmir’deki Cumhuriyet Halk Partisi’nin, Cemil Tugay yönetiminin beceriksizliğidir” şeklinde konuştu.