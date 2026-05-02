Trendyol Süper Lig'in 32. haftası nefesleri kesecek bir mücadeleye sahne olacak. Karadeniz ekibi Trabzonspor, Papara Park Stadyumu'nda saatler 20.00'yi gösterdiğinde İzmir ekibi Göztepe'yi konuk edecek. İki takım da mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. İzmir ekibi Göztepe geçen hafta Antalyaspor'u taraftarı önünde devirerek derin bir nefes almıştı. Trabzonspor ise, son 3 haftada istediği sonuçları alamamış, galibiyete hasret kalmıştı.

Zorlu mücadele öncesinde son detaylar, son taktikler verildi. Kritik mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

İşte, ilk 11'ler!

Trabzonspor: Onana, Salih, Chibuike, Mustafa, Pina, Folkarelli, Ozan, Bouchouari, Muci, Augusto, Onuachu.

Göztepe: Lis, Arda Okan, Godoi, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Miroshi, Antunes, Janderson, Juan.