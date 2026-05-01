Son Mühür / Osman Günden - Trendyol Süper Lig’de son maçında sergilediği futbolla dikkatleri üzerine çeken Göztepe, 32. hafta mücadelesinde Trabzonspor’a konuk oluyor. 51 puanla ligin 6. basamağında yer alan sarı-kırmızılılar, zirve yarışında yara alan rakibinin formsuzluğunu fırsata çevirerek İzmir’e puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor.

Süper Lig’de bu sezona iyi başlayan ancak son haftalarda bir türlü 3 puanla tanışamayıp son maçında Antalyaspor'u yenerek moral bulan Göztepe, yarın akşam saat 20.00’de lig için son derece önemli olan kritik bir randevuya çıkıyor. Son dönemde yaşadığı puan kayıplarıyla sarsılan ve Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürmeye çalışan Trabzonspor karşısında sınav verecek olan İzmir temsilcisi, taktik disiplini ve mücadeleci yapısıyla Karadeniz deplasmanından avantajlı bir skor çıkarmayı amaçlıyor. Ozan Ergün’ün yöneteceği, Murat Altan ve Murat Temel’in ise yardımcı hakem olarak görev alacağı bu heyecan dolu karşılaşmada, sarı-kırmızılı ekip sahadaki yerini alacak.

Takımların son durumu

Ligde 51 puanla üst sıraları zorlamaya devam eden Göztepe, rakibindeki eksikleri ve moral bozukluğunu kendi lehine kullanmak için sahaya çıkıyor. Ev sahibi ekipte Savic, Batagov ve Okay Yokuşlu gibi önemli isimlerin sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak olması, İzmir ekibinin hücum organizasyonları için stratejik bir avantaj sunuyor. Ligin 6. sırasında bulunan ve Avrupa kupaları hedefinden kopmamak isteyen Göztepe, Karadeniz deplasmanında taraftarına bir galibiyet armağan ederek ligdeki istikrarını sürüdrmek istiyor.

Trabzonspor üstün durumda

Trabzonspor ile Göztepe SK, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 31 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor 14 galibiyet alarak rakibine karşı üstünlük kurdu. Göztepe 6 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 11 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sezonun ilk yarısında İzmir’de oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan taraf Trabzonspor olmuştu.

Türkiye kupası ve iç saha istatistikleri

Trabzonspor, Türkiye Kupası’nda Göztepe SK karşısında oynadığı 6 maçta yenilgi yüzü görmezken, bu süreçte 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Trabzon’daki iç saha karnesine bakıldığında ise bordo-mavililer 15 maçta 8 galibiyet alırken, Göztepe deplasmanda 3 kez kazanmayı başardı.

Kötü gidişata son vermek istiyorlar

Ev sahibi avantajını kullanmak isteyen Trabzonspor, bu sezon sahasında oynadığı 15 lig maçında 9 galibiyet ve 5 beraberlikle 32 puan topladı. Kendi evinde sadece bir kez mağlup olan Karadeniz temsilcisi, bu güçlü performansını Göztepe karşısında da sürdürerek puan kaybı serisine son vermeyi hedefliyor.