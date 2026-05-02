İzmir’in Ödemiş ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Karşı şeride geçtiği iddia edilen bir otomobile çarpmamak için manevra yapan kamyonun devrilirken, kaza sonucunda 5 kişi yaralandı.

Karşı şeride geçti, kazayı tetikledi!

Kaza, sabah saat 10.30 sıralarında Ödemiş ilçesine bağlı Umurbey Mahallesi’nde gerçekleşti. İddialar çerçevesinde, M.Ş. kontrolündeki 35 AJJ 195 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir sebep sonucunda karşı şeride geçti.

Ödemiş-Ovakent yönünde ilerlemekte olan ve H.G. kontrolündeki 35 HAL 82 plakalı kamyon ise olası bir çarpışmayı önlemek amacıyla ani bir manevra gerçekleştirdi.

Kamyon devrildi!

Sürücünün yaptığı manevra sonucu kamyon kontrolden çıktı ve devrildi. Kazaya sebebiyet veren otomobil ise yoldan çıkarak yol kenarındaki tarlaya savrularak durabildi.

İhbarın ardından kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri intikal etti.

Yaralılar hastaneye götürüldü!

Gerçekleşen kaza sonucunda kamyon sürücüsü H.G. otomobil sürücüsü M.Ş. ve araçta yolcu olarak bulunan N.Y., M.Y. ve D.G. yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale gerçekleştirildi. Yaralılar ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

