İzmir'in yerleşim alanları arasında metropol merkez ile çevre ilçeler farklı dinamikler taşıyor. Konak, Buca, Bornova ve Karabağlar gibi ilçeler kentin ana yaşam çekirdeğini oluştururken, yarımada ilçeleri turizm odaklı bir karaktere bürünmüş.

İzmir'in yerleşim alanları arasında en kalabalık ilçeler hangileri?

Şehrin en kalabalık ilçesi 520 bin 941 nüfusla Buca. Onu 467 bin 572 kişiyle Karabağlar ve 452 bin 479 kişiyle Bornova izliyor. Konak ise nüfus yoğunluğunda zirvede; kilometrekareye 13 bin 225 kişi düşüyor.

Nüfusu en az ilçeler ise sırasıyla 11 bin 904 kişiyle Beydağ, 13 bin 725 kişiyle Karaburun ve 28 bin 604 kişiyle Kınık. Yıllık nüfus artış oranı en yüksek ilçe yüzde 4,59 ile Seferihisar; nüfusu en çok azalan ilçe ise yüzde -1,55 ile Konak.

Metropol merkezde hangi ilçeler bulunuyor?

Büyükşehir sınırları içinde yoğun yerleşim gösteren ve şehir merkezi dokusunu oluşturan ilçeler arasında Konak, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Buca, Karabağlar, Çiğli, Gaziemir, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe yer alıyor. Bu 11 ilçe, kent nüfusunun büyük bölümünü barındırıyor.

Metro ve İZBAN hatları bu bölgeleri birbirine bağlıyor. Konak kentin tarihi merkezi olarak ön plana çıkarken, Bornova üniversite kenti kimliğiyle, Karşıyaka ise sahil hattıyla farklı profiller sergiliyor.

Çeşme yarımadası ve turistik bölgeler

Yarımada üzerinde yer alan kıyı ilçeleri Çeşme, Urla, Seferihisar ve Karaburun olarak sıralanıyor. Bu hat, yazlık turizmin ve butik tatilin merkezi konumunda. Seferihisar, Türkiye'de Cittaslow yani Sakin Şehir unvanını alan ilk ilçe olma özelliğini taşıyor.

Çeşme antik kale ve plajlarıyla, Urla ise gastronomi rotalarıyla biliniyor. Kuzey hattındaki Foça da yazlık ve balıkçı kasabası atmosferiyle bu kategoriye dahil edilen yerleşim alanlarından.

Kuzey ve doğu hattında ne tür yerleşimler var?

Kuzeyde Aliağa, Bergama, Foça, Dikili, Kınık ve Menemen gibi ilçeler bulunuyor. Aliağa sanayi üretiminin merkezi sayılırken, Bergama antik tarihin başkenti olarak öne çıkıyor.

Doğu ve güney aksında ise Küçük Menderes havzasını kapsayan Ödemiş, Tire, Bayındır, Torbalı, Kiraz, Beydağ, Selçuk, Menderes ve Kemalpaşa yer alıyor. Bunlardan Kemalpaşa, kıyısı olmayan tek ilçe konumunda. Ödemiş ve Tire de kentin tarihi açıdan en köklü yerleşim alanları arasında gösteriliyor.