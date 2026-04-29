Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulundu. Demir, yaptığı paylaşımla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal destek hizmetini açıkladı. Torbalı Belediyesi tarafından özellikle kendi ev temizliğini yapamayan vatandaşların işlerini kolaylaştırmak amacıyla periyodik temizlik hizmeti sunuluyor.

Öncelik kapsamı belli!

Başkan Demir tarafından aktarılan bilgilere göre hizmetten; 65 yaş üstü vatandaşlar, engelli bireyler ve sağlık ya da fiziksel nedenlerle ev temizliğini gerçekleştiremeyen kişiler yararlanabiliyor.

“Kaynaklar vatandaş için”

Belediye kaynaklarının vatandaşın yaşamını kolaylaştırmak amacıyla kullanıldığını söyleyen Demir, verilen hizmetin sosyal belediyecilik anlayışının bir parçası olduğunu sözlerine ekledi.

Başvurular 7/24 açık iletişim hattından gerçekleştirilebiliyor!

Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar, Torbalı Belediyesi’nin 7 gün 24 saat hizmet veren iletişim merkezi üzerinden başvurularını yapabilecek.

