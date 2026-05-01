İzmir'in meşhur meyveleri sadece iç tüketimle sınırlı kalmıyor; üzüm ve incir gibi ürünler ihracatta da önemli bir yer tutuyor. Şehrin farklı ilçeleri, kendine özgü iklim koşulları sayesinde birbirinden ayrı meyve çeşitlerine ev sahipliği yapıyor.

İzmir'in meşhur meyveleri arasında incirin yeri ne?

Ege İnciri, şehirden çıkan en önemli meyvelerin başında geliyor. Torbalı, Bayındır, Kiraz, Ödemiş, Tire, Beydağ ve Selçuk ilçelerinde üretilen sarılop inciri, "Ege İnciri" adıyla coğrafi işaret tescili almış durumda.

Sarılop türü, beyaza yakın sarı rengi, ince kabuğu ve yüksek şeker oranıyla biliniyor. Hem taze hem de kurutulmuş şekilde tüketiliyor. İhracat kalemleri arasında da üst sıralarda yer alıyor.

Hangi üzüm çeşitleri öne çıkıyor?

Ege Sultani Üzümü, şehrin en köklü tarım ürünlerinden. Kemalpaşa, Menemen, Menderes, Bayındır ve Torbalı ilçelerinde üretilen bu çekirdeksiz tür de coğrafi işaretle korunuyor. Türkiye, sultani kuru üzüm üretiminde dünyada ikinci sırada bulunuyor.

Bornova Misketi, küçük ve aromalı taneleriyle özellikle şarap üretiminde tercih ediliyor. Karabağlar'a bağlı Kavacık Köyü'nde yetişen Kavacık Üzümü ise mor-siyah renkli, iri taneli yapısıyla farklı bir kategoride yer alıyor. Aslında "Alphonse Lavallée" çeşidi olan bu üzüm, bölgede o kadar beğenilmiş ki yöresel adıyla anılır olmuş.

Kemalpaşa kirazı neden bu kadar ünlü?

Kemalpaşa, kirazın dünyada en erken olgunlaştığı yer olarak biliniyor. 0900 Ziraat, Napolyon, Regina, Early Lory ve Early Burlat çeşitleri ilçenin temel üretim kalemleri arasında. Kemalpaşa Kirazı da coğrafi işaret tescilli ürünler listesinde bulunuyor.

İlçede her yıl Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali düzenleniyor. Kiraz hasadı nisan ayında ovada başlıyor, yüksek kesimlerde ise temmuza kadar sürüyor.

Çeşme kavunu ve diğer meyveler

Çeşme Kavunu, yarımadanın bereketli topraklarında uzun süre sulamaya ihtiyaç duyulmadan yetişiyor. Ağustos ayında hasat ediliyor; ayırt edici özelliği tatlı aroması ve uzun süre dayanabilmesi. "Kış kavunu" olarak da anılıyor.

Gümüldür Mandalinası, satsuma türünden elde edilen erkenci bir narenciye olarak öne çıkıyor. Seferihisar mandalinası da 1953 yılında 600 satsuma fidanıyla başlayan bir hikayenin ürünü; bugün coğrafi işaret tescilli. Ödemiş'te yetişen Bozdağ kestane şekeri ile Bergama Kozak Yaylası'nın çam fıstığı da tarımsal ürün haritasında ayrı birer yere sahip. Kozak Yaylası, Türkiye'deki çam fıstığı üretiminin yüzde 80'ini tek başına karşılıyor.