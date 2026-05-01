1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de kutlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda İzmir'in belediye başkanları meydanlara inerken, sosyal medya hesapları üzerinden de çeşitli paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor.

"Ülkemizi aydınlık yarınlara birlikte çıkaracağız!"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde alın teriyle bu ülkenin geleceği için çalışan işçi ve emekçilerimizle bir aradaydık.

Çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmeye çalışan eğitimciler, hastalarına şifa vermek için canla başla çalışan sağlıkçılar, gece gündüz çalışan itfaiyeciler, polisler, zabıtalar... Milyonlarca insanımız emeği ile değer yaratıyor, işte bu emek ülkemizi değerli kılıyor.

Mücadelemizi dayanışmayla büyütecek, ülkemizi aydınlık yarınlara birlikte çıkaracağız.

Çiftçisinden esnafına, kamu emekçisinden özel sektörüne tüm çalışanların 1 Mayıs’ını kutluyorum." dedi.

Başkan Mutlu: "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Emekçinin yüzünün güldüğü, sofrasındaki ekmeğin büyüdüğü, umudun ve dayanışmanın güçlendiği yarınları hep birlikte kuracağız. Tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.

Başkan Kınay: "Alanlardayız, bir aradayız!"

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ise, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde emeğin, yaşamın, emekçinin sesiyiz!

Alanlardayız, bir aradayız. Yaşasın 1 Mayıs!" dedi.

Başkan Yiğit: "Bugün meydanlarda yalnız değildik!"

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, "Bugün meydanlarda yalnız değildik; aynı umudu, aynı emeği, aynı geleceği paylaştık. Alın teriyle hayatı var eden, bu kenti ayakta tutan tüm emekçi kardeşlerimle yan yana durduk. Çünkü biz biliyoruz: Emek varsa adalet, dayanışma varsa güç vardır.

Bu kentte hiçbir emek görünmez değildir, hiçbir hak sahipsiz değildir. Hep birlikte üretiyor, birlikte büyütüyor, birlikte sahip çıkıyoruz. 1 Mayıs; birliktir, mücadeledir, omuz omuza yürümektir. Emeğin, hakkın ve dayanışmanın günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Başkan Duman: "Bu dayanışma ruhu hiç bitmesin!"

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ise, "Emeğin bayramında, güzel günlere olan inancımızla CHP Buca İlçe Örgütümüzle birlikte meydanları doldurduk. Adaletle ve kardeşlikle güzel yarınları taçlandıracağız. Gündoğdu’yu saran bu büyük dayanışma ruhu hiç bitmesin." ifadelerini kullandı.

"Alanlardaydık!"

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde alanlardaydık. Olumsuz hava koşullarına rağmen emeğin yanında duran herkesi selamlıyor, 1 Mayıs bayramını kutluyorum." dedi.

Başkan Yetişkin: "Emeğin yanında saf tutuyoruz!"

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ise, "Emeğin yanında saf tutuyoruz! İzmir İl Başkanlığımızın düzenlediği 1 Mayıs programına katıldık. Eşitliğin, emeğin ve dayanışmanın egemen olduğu yarınlar için omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Demir: "Yaşasın 1 Mayıs!"

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde, emeğin ve dayanışmanın coşkusuyla Gündoğdu Meydanı’ndaydık. CHP Torbalı İlçe Örgütümüzle birlikte daha aydınlık bir gelecek için sesimizi yükselttik. Emekçi öğretmenlerimiz Fatma Nur Çelik ve Kahramanmaraş’taki hain saldırıda kaybettiğimiz Ayla Kara öğretmenimiz ile evlatlarımızın resimlerin olduğu pankartlarımız arkasında omuz omuzaydık.

Emek veren ve anısını yüreğimizde taşıdığımız tüm emekçilerimize selam olsun… Yaşasın 1 Mayıs!" dedi.

