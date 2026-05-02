İzmir genelinde her geçen gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyeleri de yeni hamlelere imza atıyor. Bu kapsamda bir gelişme de Torbalı Belediyesi'nden geldi. Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir tarafından, yeni ESHOT seferlerinin Pazartesi gününden itibaren başlayacağı ifade edildi.

Yeni seferler belli oldu!

- 786 Çaybaşı-Karaot Karakızlar (13.00 Çaybaşı-14.15 Karaot)

- 719 Çaybaşı Çapak (12.00 Çaybaşı-12.45 Çapak)

- 179 Ahmetli-Özbey Yeniköy (13.35 Çaybaşı-14.20 Ahmetli)

- 784 Çaybaşı-Saipler Bozköy-Çakırbeyli Dağkızılca (12.30 Çaybaşı-13.40 Dağkızılca)

- 785 Çaybaşı-Karakuyu-Dirmil-Ormanköy Helvacı-Dağtekke (12.00 Çaybaşı-13.15 Dağtekke)

- 724 Torbalı Aktarma-Şehitler (12.15 Torbalı'dan yaptığı serviste Aslanlar köyüne kadar gidecek 13.15 servisini Aslanlardan yapacaktır)

Başkan Demir'den paylaşım!

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, "YENİ ESHOT SEFERLERİMİZLE KÖYLERİMİZE ULAŞIM SORUNU ARTIK ÇÖZÜLÜYOR

Torbalı’mızın yıllardır bekleyen bir sorunu daha çözüldü.

Hemşehrilerimizin ulaşımını kolaylaştıracak yeni ESHOT seferlerimiz pazartesinden itibaren başlıyor.

Bu önemli düzenleme ve destekleri için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay’a teşekkür ediyorum.

Torbalı’mıza hayırlı olsun" dedi.