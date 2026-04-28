İzmir’in Torbalı ilçesinde korkutan bir trafik kazası meydana geldi. Gerçekleşen kazada, tır ile otomobil çarpıştı ve bir kişi yaralandı. Kaza, İzmir-Aydın Otoyolu üzerindeki ulaşımı da kısa süreli de olsa etkiledi.

Pancar Köprüsü yakınlarında meydana geldi!

Gelen bilgiler çerçevesinde kaza İzmir-Aydın Otoyolu Kazımkarabekir Mahallesi Pancar Köprüsü mevkiinde meydana geldi. E.D. kontrolündeki 35 HB 1092 plakalı tır, Y.Ç.’nin hakimiyetindeki 35 BVR 478 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde ciddi hasar meydana geldi. Sürücü ise araç içerisinde yaralandı.

Ekipler hızla olay yerine intikal etti!

Kazanın ardından bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri intikal etti. Ekipler olay yerine ulaşırken, yaralı sürücüye ilk müdahale kaza alanında gerçekleştirildi.

Hastaneye kaldırıldı!

Sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü, Torbalı Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Kazaya karışan tır sürücüsü E.D.'nin ise ifadesi alınmak üzere jandarma ekipleri tarafından karakola götürüldüğü öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

