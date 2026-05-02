İzmir'in ekonomik yapısı sanayi, ticaret, tarım, lojistik, turizm ve enerji gibi farklı sektörlerin bir arada ve dengeli şekilde geliştiği bir yapıya sahip. Kent, 2018 verilerine göre 233,5 milyar lira gayrisafi yurt içi hasıla üretiyor ve toplam Ege Bölgesi GSYH'sinin yaklaşık yarısını tek başına karşılıyor.

İzmir ekonomisinde hangi sektörler öne çıkıyor?

Sanayi, kentin ekonomik faaliyetlerinin lokomotifi konumunda. Petrol ve kimya ürünleri, metal sanayi, tekstil, makine, otomotiv, gıda, tütün ve toprağa dayalı üretim alanları başlıca iş kollarını oluşturuyor. Türkiye'nin ayakkabı ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'u İzmir'de üretiliyor. Şehirde 14 organize sanayi bölgesi faaliyet gösteriyor; bu bölgeler 4 bin 533 hektarlık alana yayılıyor ve 101 binden fazla kişiye iş kapısı oluyor.

Ticaret hayatında gıda, inşaat malzemeleri, tekstil-konfeksiyon, ağaç-mobilya, kimya-plastik ve tarım ürünleri ön plana çıkıyor. Ege Serbest Bölgesi, Türkiye'nin en yüksek ticaret hacmine sahip ikinci serbest bölgesi konumunda.

İzmir'in tarım ve hayvancılık potansiyeli

Tarım, İzmir ekonomisinin geleneksel ayağını oluşturuyor. Bayındır, Torbalı, Tire, Ödemiş, Selçuk ve Kiraz, üretimin yoğunlaştığı ilçeler arasında. Kent, kiraz ve yağlık zeytin üretiminde Türkiye birincisi; brokoli, kereviz, pırasa, enginar ve kornişon üretiminde de ilk sırada bulunuyor. İncir, pamuk, üzüm ve tütün ise asırlardır kentin simgesi haline gelmiş ürünler.

Süt üretiminde 1,4 milyon tonluk hacim yakalanırken, kültür balıkçılığında Muğla'nın ardından ikinci sırada konumlanıyor. 2022 yılında yaklaşık 107 bin ton su ürünü üretildi.

İzmir limancılık, lojistik ve turizmde nasıl bir konumda?

Alsancak, Aliağa, Çandarlı, Dikili ve Çeşme limanları kente ihracat ve kruvaziyer turizm avantajı sağlıyor. Adnan Menderes Havalimanı uluslararası bağlantılarıyla yolcu ve yük trafiğini destekliyor. Kentin tarihi mirası, kıyıları ve termal kaynakları sayesinde turizm her geçen yıl daha fazla katma değer üretiyor.