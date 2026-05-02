İzmir'de her geçen gün yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyeleri etkinlikler, festivaller düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda bir açıklama da Urla Belediyesi'nden geldi. Urla Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, vatandaşlara etkinlikler konusunda uyarılarda bulunuldu. Yapılan duyuruda; Urla Belediyesi'nin ve Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan'ın adı kullanılarak tiyatro bileti satılmaya çalışıldığına vurgu yapılırken, belediyenin herhangi bir bilet satışıyla bağlantısının olmadığına dikkat çekildi.

Urla Belediyesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Kıymetli Hemşehrilerimiz, Urla Belediyesi'nin ve Urla Belediye Başkanımız Sayın Selçuk Balkan'ın adı kullanılarak tiyatro bileti satılmaya çalışıldığı bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Belediyemizin herhangi bir tiyatro etkinliği için bilet satışıyla hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

