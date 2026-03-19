Osmanlı İmparatorluğu'nun yüzyıllarca yönetim merkezi olarak kullanılan Topkapı Sarayı, İstanbul'un en çok ziyaret edilen tarihi mekanlarından biri. Bayram tatilini şehirde geçirmeyi planlayan vatandaşlar, sarayın açılış saatlerini ve bilet ücretlerini merak ediyor. İşte Topkapı Sarayı bayram ziyaret saatleri ve bilet fiyatları hakkında tüm detaylar.

Topkapı Sarayı bayramda açık mı?

Topkapı Sarayı, 2026 Ramazan Bayramı boyunca ziyarete açık olacak. Bayramın birinci günü saray 10.00 - 17.00 saatleri arasında hizmet verecek. İkinci ve üçüncü günlerde ise kapılar 09.00'da açılacak ve yine 17.00'da kapanacak. Tüm bölümler, köşkler ve kasırlar bayram süresince gezilebilecek.

Topkapı Sarayı bayramda ücretsiz mi?

Bayram dönemlerinde toplu taşımanın ücretsiz olması nedeniyle müze ve saraylarda da benzer bir beklenti oluşabiliyor. Ancak Topkapı Sarayı, bayram tatili boyunca ücretsiz ziyaret kapsamında yer almıyor. Ziyaretçilerin saraya girebilmesi için güncel bilet tarifesi üzerinden ödeme yapması veya geçerli bir Müze Kart'a sahip olması gerekiyor. Müze Kart, sarayın Harem ve Aya İrini bölümleri hariç tüm alanlarında geçerli.

Topkapı Sarayı bilet fiyatları ne kadar?

Topkapı Sarayı giriş ücretleri bölümlere göre farklılık gösteriyor. Genel giriş için yerli ziyaretçi bileti 450 TL, yabancı ziyaretçi bileti 2.750 TL, indirimli bilet ise 200 TL olarak belirlendi. Harem bölümü için yerli bilet 300 TL, yabancı bilet 1.050 TL, indirimli bilet 150 TL seviyesinde. Aya İrini girişi ise yerli ziyaretçiler için 250 TL, yabancılar için 1.050 TL, indirimli kategoride 100 TL olarak uygulanıyor. Okul öğrenci gruplarına özel indirimli bilet fiyatı ise 75 TL.

Bayram süresince yoğun ziyaretçi trafiği beklendiğinden, özellikle sabah saatlerinde sarayda bulunulması öneriliyor. Bilet almak isteyen ziyaretçiler hem gişelerden hem de online platformlardan işlem yapabiliyor.