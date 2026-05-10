Yaz sıcaklarının en çok tüketilen meyvelerinden biri olan karpuzda doğru seçim yapmak çoğu kişi için hâlâ şans işi gibi görülüyor. Pazarda ya da markette saatlerce karpuz inceleyenler, kimi zaman eve tatsız bir karpuzla dönüyor. Ancak son dönemde uzmanların dikkat çektiği bir detay, bu işi biraz daha kolaylaştırdı.

Karpuzun sapı ya da vurunca çıkardığı ses tek başına yeterli değil. Asıl dikkat edilmesi gereken yer, karpuzun yere temas eden kısmında oluşan sarı leke.

Sapının kuru olması her şeyi göstermiyor

Yıllardır birçok kişi karpuz seçerken ilk olarak sapına bakıyor. Sap kurumuşsa karpuzun olgunlaştığı düşünülüyor. Fakat uzmanlar bu yöntemin her zaman doğru sonuç vermediğini söylüyor.

Çünkü sap, karpuz toplandıktan sonra depoda beklediği için de kuruyabiliyor. Bu yüzden sadece sapı baz alarak yapılan seçimler çoğu zaman yanıltıcı oluyor.

Gerçek ipucunun ise karpuzun altında bulunan ve “field spot” adı verilen sarı bölgede saklı olduğu belirtiliyor.

Beyaz leke varsa tam olgunlaşmamış olabilir

Karpuzun yere temas ettiği bölümde oluşan lekenin rengi, meyvenin tarlada ne kadar süre kaldığını gösteriyor. Eğer bu alan beyaz ya da açık krem tonundaysa, karpuzun erken toplandığı düşünülüyor.

Ama leke koyu sarıya dönüyorsa işler değişiyor. Uzmanlara göre bu durum, karpuzun güneşte yeterince beklediğini ve şeker oranının yükseldiğini gösteriyor.

Bazı üreticiler, turuncuya yakın sarı lekelerin en tatlı karpuzlarda görüldüğünü söylüyor. Pazarda işin ustaları da ilk olarak bu bölgeyi kontrol ediyor.

Örümcek ağına benzeyen çizgiler boşuna oluşmuyor

Karpuzun kabuğunda görülen kahverengi çizgiler ya da örümcek ağına benzeyen izler de aslında önemli bir detay sayılıyor.

Bu izlerin, arıların tozlaşma sırasında meyveyle daha fazla temas etmesi sonucu oluştuğu ifade ediliyor. Arı teması arttıkça karpuzun daha lezzetli olabileceği belirtiliyor.

Her ne kadar görüntü olarak kusur gibi dursa da, bu çizgiler bazı üreticilere göre tat göstergesi kabul ediliyor.

Ağır olması tek başına yeterli değil

Bir başka yaygın inanış da “en ağır karpuz en iyisidir” düşüncesi. Ancak uzmanlar bunun da eksik bir yöntem olduğunu belirtiyor.

Boyutuna göre ağır gelen karpuzun sulu olduğu anlaşılabiliyor ama bu durum tatlı olduğu anlamına gelmiyor. Bu nedenle önce sarı lekeye, ardından ağırlığa bakılması tavsiye ediliyor.