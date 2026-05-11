Ev temizliğinde kullanılan alışılmış yöntemlere son günlerde oldukça ilginç bir öneri daha eklendi. Sosyal medyada yayılan paylaşımlarda birçok kişi, klozet temizliği için buz küplerini kullanmaya başladı. İlk bakışta pek mantıklı görünmese de yöntemin özellikle günlük bakım temizliğinde işe yaradığı öne sürülüyor.

İşin uzmanlarına göre ise buz küpleri, kullanılan temizlik ürünlerinin suyla hemen karışmasını biraz yavaşlatabiliyor. Bu da temizleyicilerin yüzeyde daha uzun süre kalmasına yardımcı oluyor. Böylece kir ve tortular üzerinde daha etkili bir sonuç ortaya çıkabileceği ifade ediliyor.

Buz küpleri yüzeyde hareket ederek etki oluşturuyor

Paylaşılan bilgilere göre sifon çekildiğinde hareket eden buz parçaları, seramik yüzeyde hafif bir sürtünme meydana getiriyor. Bu küçük hareketin özellikle ince kir tabakalarının gevşemesine katkı sunduğu belirtiliyor.

Bazı kullanıcılar kötü kokuların azaldığını da iddia ediyor. Özellikle düzenli aralıklarla uygulandığında klozet içinde daha ferah bir görüntü oluştuğu söyleniyor.

Uygulama birkaç dakikada tamamlanıyor

Yöntemin uygulanışı ise oldukça basit. Önce klozetin içine birkaç avuç buz küpü bırakılıyor. Ardından isteyenler az miktarda temizlik ürünü, karbonat ya da sirke ekliyor.

Birkaç dakika beklendikten sonra sifon çekiliyor. Hareket eden buzların yüzeydeki hafif kirleri gevşettiği ve kullanılan ürünlerin yüzeyle temas süresini artırdığı ifade ediliyor.

Sosyal medyada görülen bazı uygulamaların risk taşıdığı da unutulmamalı. Özellikle çamaşır suyu gibi güçlü kimyasalların başka temizleyicilerle aynı anda kullanılması tehlikeli gazlar oluşturabilir.

Bu nedenle buz yöntemi denenirken yalnızca tek bir temizleyici kullanılması öneriliyor. Ağır kireç tabakaları ya da yoğun lekeler için profesyonel temizlik ürünlerinin hâlâ daha etkili olduğu belirtilirken, buz küpü yönteminin daha çok günlük bakım amacıyla işe yaradığı ifade ediliyor.