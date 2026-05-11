Araçlardaki hava sirkülasyon düğmesinin sanıldığından çok daha önemli olduğu ortaya çıktı. Klima performansını artıran sistem, yoğun trafikte egzoz kokusunu azaltırken yanlış kullanımda camların buğulanmasına yol açabiliyor.

Sürücülerin çoğu yanlış kullanıyor

Araçların klima panelinde yer alan ve çoğu kişinin alışkanlıkla kullandığı hava sirkülasyon düğmesi son günlerde yeniden gündeme geldi. Otomobil simgesi içinde dönen ok işaretiyle gösterilen sistemin, araç içindeki hava kalitesini doğrudan etkiliyor.

Birçok sürücünün sadece klimayı açıp geçtiği bu düğme aslında yakıt tüketiminden sürüş konforuna kadar farklı alanlarda etkili oluyor. Özellikle yaz aylarında doğru kullanıldığında aracın iç kısmının daha kısa sürede serinlediği ifade ediliyor.

Araç içindeki havayı yeniden dolaştırıyor

Hava sirkülasyon modu aktif hale geldiğinde sistem dışarıdan hava almak yerine araç kabinindeki havayı yeniden çevirmeye başlıyor. Bu sayede klima daha az zorlanıyor ve içerideki sıcaklık daha hızlı düşebiliyor.

Özellikle güneş altında uzun süre kalan araçlarda bu özelliğin fark yarattığı belirtiliyor. Bazı sürücüler ise yıllardır bu düğmenin sadece “normal klima ayarı” olduğunu düşündüklerini söylüyor.

Trafikte kötü kokuların önüne geçebiliyor

Yoğun trafikte ya da tünellerde bu modun daha sık tercih edilmesi gerektiği belirtiliyor. Çünkü dışarıdaki egzoz gazı, ağır hava ve kötü kokular sistem açıkken araç içine daha az giriyor.

Büyük şehirlerde trafikte uzun süre kalan sürücüler için bu özellik ciddi rahatlık sağlıyor. Özellikle dizel araç yoğunluğunun olduğu bölgelerde fark daha net hissediliyor.

Uzun süre açık kalırsa sorun çıkarabiliyor

Öte yandan sistemin sürekli açık tutulmasının bazı olumsuz sonuçları da olabiliyor. Kış aylarında ya da yağışlı havalarda camlarda buğu oluşmasının en önemli nedenlerinden birinin uzun süre kapalı hava dolaşımı olduğu belirtiliyor.

Bu nedenle belirli aralıklarla dış hava girişine geçilmesi öneriliyor. Aksi halde araç içindeki nem oranı yükseliyor ve görüş mesafesi düşebiliyor.

Küçük gibi görünen bu düğmenin, doğru kullanıldığında hem sürüş rahatlığını artırdığı hem de araç içindeki havayı daha kontrollü hale getirdiği ifade ediliyor.