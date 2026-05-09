Saç bakım uzmanı Deniz Çelebi saç sağlığı hakkında bilgilendirmede bulundu. Çelebi açıklamasında, "Pek çoğumuz için duş almak bir arınma ritüeli. Ancak o çok sevdiğimiz sıcacık suyun aslında saçlarımızın en büyük düşmanı olduğunu biliyor muydunuz? Eğer saçlarınız gün bitmeden ağırlaşıyor ve sanki günlerdir yıkanmamış gibi bir hal alıyorsa, banyo alışkanlıklarınızı gözden geçirmenin vakti gelmiş demektir.

Sıcak su saçı temizlemez, aksine kurutur

Kış aylarında o buharlı banyoların keyfi başka olsa da, saç deriniz bu durumdan nefret ediyor. Kaynar seviyedeki su saç derisinin doğal yağ dengesini altüst ediyor. Deri kuruyunca da savunma mekanizması olarak daha fazla yağ üretmeye başlıyor. Sonuç mu? Duştan çıkar çıkmaz kısa sürede yağlanan saçlar. Çözüm basit; duşu ılık suyla bitirmek, hatta cesaretiniz varsa son bir kez soğuk su tutmak saç pullarını kapatarak o özlediğiniz parlaklığı geri getirecektir.

Şampuanı tüm saça boca etmeyin

Televizyon reklamlarındaki gibi avuç avuç şampuanı saçın her yerine sürmek aslında büyük bir hata. Saçınızın asıl temizlenmesi gereken yeri dipleridir. Şampuanı sadece kafa derinize masaj yaparak uygulamanız kafi. Durularken aşağı süzülen o köpüklü su, saç uçlarınızdaki tozu kiri temizlemeye zaten yetiyor. Uçlara ekstra müdahale sadece kırılmalara ve nemsizliğe yol açar.

Kremi sürerken mesafeyi koruyun

Saç kremi bir kurtarıcıdır ama sadece doğru yerde kullanılırsa. Kremi saç diplerine değdirdiğiniz an, o gözenekleri tıkıyor ve saçın hacmini daha banyodayken öldürüyorsunuz. Kremi kulak hizanızdan aşağıya doğru sürün ve orada bırakın. Bir de, kremi saçta dakikalarca bekletmek sanıldığı kadar büyük bir etki yaratmıyor; asıl önemli olan kalıntı bırakmayacak şekilde iyice durulamak.

O havluyu hemen yere bırakın

Banyodan sonra saçları havluyla çitileyerek kurutmak, yapılabilecek en sert hareketlerden biri. Islak saç teli her türlü dış etkiye karşı savunmasızdır. Sert hareketler saçın yapısını bozar ve elektriklenmeyi artırır. Havluyu sadece tampon yaparak fazla suyu almak için kullanın. Eğer imkanınız varsa pamuklu eski bir tişörtle kurulamak, saçlarınızın çok daha yumuşak ve pürüzsüz kalmasını sağlayacaktır.

Durulama aşamasını da sakın aceleye getirmeyin. Saçlarınız parmaklarınızın arasında hafifçe gıcırdamıyorsa, hala ürün artığı var demektir. Bu küçük değişimler, size pahalı bakımlardan çok daha fazlasını vaat ediyor." dedi.