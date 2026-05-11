Market girişlerinde görülen kırmızı alışveriş sepetleri çoğu kişi için sıradan bir detay gibi görünse de, işin arkasında farklı bir pazarlama stratejisi. Marketlerde kullanılan renklerden sepetlerin boyutuna kadar birçok ayrıntı müşterilerin alışveriş alışkanlıklarını etkileyebiliyor.

Özellikle küçük alışveriş yapmak isteyenlerin tercih ettiği elde taşınan kırmızı sepetlerin, müşteriyi market içinde daha fazla dolaştırabildiği ifade ediliyor. İlk anda “hemen gir çık” hissi oluşturan bu sepetlerin zamanla plansız alışverişi artırdığı belirtiliyor.

Kırmızı rengin dikkat çekici etkisi kullanılıyor

Perakende uzmanı Hande Çukur, marketlerde kırmızı rengin bilinçli şekilde tercih edildiğini söylüyor. Çünkü kırmızı, insan gözünün en hızlı fark ettiği renklerden biri olarak biliniyor.

Bu nedenle alışveriş alanlarında kırmızı detayların müşterinin dikkatini daha kolay çekebildiği ifade ediliyor. Kırmızı sepet kullanan kişilerin market içinde daha hızlı hareket etmeye başladığı ancak dolaşım süresi uzadıkça raflardan ekstra ürün alma ihtimalinin arttığı belirtiliyor.

Bazı uzmanlar ise bu durumun tamamen psikolojik bir yönlendirme olduğunu düşünüyor. Özellikle kampanya ürünlerinin girişe yakın alanlara yerleştirilmesiyle birlikte müşterinin market içinde daha fazla vakit geçirdiği aktarılıyor.

Sepetlerin boyutu da tesadüf değil

Marketlerde kullanılan alışveriş sepetlerinin boyutları da rastgele belirlenmiyor. Uzmanlara göre küçük görünen sepetler kısa süre sonra ağırlaşmaya başlıyor. Bu da müşteriyi daha büyük sepet veya alışveriş arabasına yöneltebiliyor.

Daha büyük taşıma alanı oluştuğunda ise alışveriş miktarı da fark edilmeden artabiliyor. Araştırmalarda büyük sepet kullanan müşterilerin ortalama harcama miktarının daha yüksek çıkabildiği ifade ediliyor.

Son yıllarda bazı marketlerde sepet boyutlarının büyümesi de bu nedenle dikkat çekiyor. Özellikle geniş hacimli sepetlerin müşteriye “daha az dolu” hissi verdiği, bunun da ek ürün alımını kolaylaştırdığı konuşuluyor.

Marketlerdeki görünmeyen satış taktikleri

Marketlerde sadece sepetlerin değil, müzik seçimi, koridor düzeni ve ürün yerleşiminin de alışveriş davranışını etkileyebildiği belirtiliyor.

Yavaş tempolu müziklerin müşteriyi mağaza içinde daha uzun süre tutabildiği, temel ihtiyaç ürünlerinin ise genellikle marketin uzak noktalarına yerleştirildiği ifade ediliyor. Böylece müşteriler rafların arasından geçerken planlamadığı ürünlerle daha fazla karşılaşıyor.

Özellikle giriş bölümündeki indirimli ürün alanlarının da dikkat çekmek için hazırlandığı belirtiliyor. Birçok kişi sadece birkaç parça ürün almak için girdiği marketten, planladığından daha dolu poşetlerle çıkabiliyor.

Alışveriş alışkanlıkları fark edilmeden değişebiliyor

Marketlerde kullanılan bu yöntemlerin büyük bölümü müşterinin dikkatini çekmeden çalışıyor. Günlük hayatta sıradan görünen detaylar, alışveriş sürecini doğrudan etkileyebiliyor.

Kırmızı sepetler de bunlardan biri olarak gösteriliyor. Basit bir taşıma aracı gibi görünse de, marketlerin satış stratejisinde önemli bir yere sahip olduğu belirtiliyor.