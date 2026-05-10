Fırından çıkan sıcak ekmeğin kokusu kadar cezbedici çok az şey var. Ancak aynı ekmek birkaç saat sonra sertleşmeye başlayınca keyif de kısa sürüyor. Özellikle kalabalık olmayan evlerde ekmeklerin yarısı çoğu zaman bayatlıyor. Şimdi ise mutfakta uygulanan basit bir yöntem yeniden gündemde.

Ekmek neden hızlı sertleşiyor?

Birçok kişi ekmeğin bayatlamasını sadece zamanla ilgili sanıyor. Oysa asıl mesele nem kaybı. Ekmek havayla temas ettikçe içindeki suyu dışarı bırakıyor. Bu durum da kısa sürede sertleşmesine yol açıyor.

En sık yapılan hatalardan biri ise ekmeği buzdolabına koymak. Çünkü düşük sıcaklık, ekmeğin içindeki nişasta yapısını değiştiriyor ve bayatlama sürecini hızlandırıyor. Dışarıdan bakınca korunuyormuş gibi görünse de aslında tam tersi oluyor.

Çözüm mutfakta: Kereviz sapı yöntemi

Son günlerde en çok konuşulan yöntemlerden biri de kereviz sapı kullanımı oldu. Uygulama oldukça basit.

Ekmek poşetinin ya da ekmek kutusunun içine bir veya iki dal kereviz sapı bırakılıyor. Kereviz, yüksek su oranına sahip olduğu için bulunduğu ortama hafif bir nem yayıyor. Ekmek de bu nem sayesinde kuruyup taş gibi olmuyor.

Özellikle birkaç gün içinde tüketilecek ekmeklerde bu yöntemin işe yaradığını söyleyenler oldukça fazla.

“Ekmeğin tadı değişir mi?” sorusu merak ediliyor

Bu yöntemi ilk kez duyanların aklına genelde aynı soru geliyor: “Ekmek kereviz kokmaz mı?”

Ancak anlatılanlara göre kereviz sapının yaydığı nem çok hafif olduğu için ekmeğin tadında belirgin bir değişiklik oluşmuyor. Koku konusunda hassas olanların bile fark etmeyeceği belirtiliyor. Yani ekmek, sadece yumuşaklığını koruyor.

Uygulaması oldukça kolay

Yöntemi denemek isteyenler için yapılması gerekenler şöyle:

Taze ekmek temiz bir poşete veya ekmek kutusuna yerleştiriliyor

İçine yıkanıp kurulanmış bir dal kereviz sapı bırakılıyor

Poşetin ağzı mümkün olduğunca kapalı tutuluyor

Kuruyan kereviz sapı birkaç gün sonra yenisiyle değiştiriliyor

Bu küçük yöntem sayesinde hem ekmek israfının önüne geçiliyor hem de her öğünde daha taze ekmek tüketilebiliyor. Özellikle son dönemde artan gıda fiyatları düşünüldüğünde, birçok kişi bu tarz pratik çözümlere daha fazla yönelmeye başladı.