Bayram dönemlerinde artan trafik yoğunluğu nedeniyle kazaların önüne geçmeyi amaçlayan yeni kurallar, sürücülere ciddi yaptırımlar getiriyor. Hız sınırını aşmanın cezası ihlal oranına göre kademeli olarak artarken, belirli seviyelerin üzerinde aracın ehliyetine de el konulabiliyor. İşte 2026 hız sınırı cezaları ve yeni düzenlemenin tüm detayları.

Hız sınırı yüzde 10 tolerans kalktı mı?

Yeni düzenlemeyle birlikte daha önce geçerli olan yüzde 10'luk hız toleransı tamamen kaldırıldı. Bunun yerine çok daha dar bir esneklik marjı getirildi. Yerleşim yeri içinde hız limitine yalnızca 5 km/s, şehirler arası yollarda ise 10 km/s tolerans tanınıyor. Bu sınırların üzerindeki her aşım doğrudan cezai işleme tabi olacak.

Yerleşim yeri içinde hız cezaları ne kadar?

Şehir içinde hız sınırını aşan sürücülere uygulanacak cezalar kademeli bir yapıda belirlendi. Sınırı 6-10 km/s aşanlara 2.000 TL, 11-15 km/s aşanlara 4.000 TL, 16-20 km/s aşanlara 6.000 TL, 21-25 km/s aşanlara 8.000 TL ceza kesilecek. Daha yüksek ihlallerde ise tutarlar 26-35 km/s için 12.000 TL, 36-45 km/s için 15.000 TL, 46-55 km/s için 20.000 TL, 56-65 km/s için 25.000 TL ve 66 km/s üzeri için 30.000 TL'ye kadar çıkıyor.

Şehir dışında hız cezaları ne kadar?

Şehirler arası yollarda da benzer bir kademeli sistem geçerli. Sınırı 11-15 km/s aşanlara 2.000 TL, 16-20 km/s aşanlara 4.000 TL, 21-25 km/s aşanlara 6.000 TL ceza uygulanacak. En yüksek kategori olan 71 km/s ve üzeri ihlallerde ceza 30.000 TL'ye ulaşıyor.

Ehliyet geri alma süreleri

Yüksek hız ihlallerinde maddi cezaların yanı sıra ehliyet geri alma yaptırımı da devreye giriyor. Şehir içinde 46-55 km/s aşanlara 30 gün, 56-65 km/s aşanlara 60 gün, 66 km/s üzeri aşanlara 90 gün süreyle ehliyetlerine el konulacak. Şehir dışında ise 51-60 km/s aşımda 30 gün, 61-70 km/s aşımda 60 gün, 71 km/s üzerinde 90 gün ehliyet geri alma süresi uygulanacak. Bir yıl içinde beş kez ehliyeti geri alınan sürücüler için psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri muayenesi zorunlu hale geliyor.