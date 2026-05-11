Kıyı bölgelerinde kamu hizmetini en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen ücretsiz halk plajı uygulaması genişliyor. 2019 yılında hayata geçirilen ve toplumun her kesiminden büyük ilgi gören projenin kapsamı, yeni yatırımlarla birlikte büyümesini sürdürüyor. Bakanlık tarafından doğrudan işletilen ve temel hizmetlerin tamamen karşılıksız sunulduğu bu alanlar, hem yerel halkın hem de tatilcilerin turizm imkanlarından eşit şekilde yararlanmasını sağlıyor. Toplam sayısı 23'e yükselecek olan plajların hangi illerde hizmete gireceği ve sunulacak imkanlar ise belli oldu.

YENİ DURAKLAR BELLİ OLDU: KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'YA MÜJDE

Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalarla birlikte, 2026 yılı sonuna kadar üç farklı noktada daha kapıların açılması planlanıyor. Mevcut halk plajı ağını genişleterek farklı coğrafyalara yaymayı amaçlayan projede yeni konumlar belirlendi. Buna göre; Bitlis'in Adilcevaz ilçesi, Sinop ve Samsun'un Yakakent ilçesi ücretsiz halk plajlarına kavuşacak. Söz konusu bölgelerde hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, yeni noktaların hizmete girmesiyle birlikte Türkiye genelindeki toplam ücretsiz plaj sayısı 23'e tırmanmış olacak.

HİJYEN VE KONFOR ÖN PLANDA: HANGİ HİZMETLER SUNULACAK?

Hizmete sunulacak olan bu yeni alanlarda, vatandaşların tüm temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için modern bir planlama yapıldı. Bakanlığın işlettiği diğer plajlarda olduğu gibi bu noktalarda da soyunma kabinleri ve duş alanları gibi hizmetlerden bedelsiz yararlanılabilecek. Ayrıca ailelerin ve çocukların vakit geçirebileceği oyun parklarının yanı sıra bebek bakım odası ve mescit gibi bölümler de projenin bir parçası olarak tasarlandı. Tüm tesislerin erişilebilirlik ilkesine uygun şekilde inşa edilmesi, engelli yurttaşların da deniz keyfinden sorunsuz şekilde yararlanmasına olanak tanıyacak.