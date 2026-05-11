İzmir'in turistik ilçeleri arasında öne çıkan adresler Çeşme, Urla, Seferihisar, Foça, Selçuk, Karaburun ve Dikili. Bu yedi ilçe; deniz turizminden gastronomiye, antik miras gezilerinden sakin kasaba kaçamaklarına uzanan farklı talepleri karşılıyor. Yarımada hattındaki ilçeler son yıllarda İzmirlilerin de ikinci yaşam alanı haline geldi.

İzmir'in turistik ilçeleri arasında Çeşme neden ilk sırada

Çeşme, İzmir merkeze 102 kilometre uzaklıkta. Turkuaz denizi, uzun kumsalları ve hareketli yaz hayatıyla yıllardır tatilcilerin gözdesi. Altınkum, Pırlanta ve Aya Yorgi plajları en bilinen noktaları. Bağlı belde Alaçatı ise taş evleri, dar sokakları ve rüzgâr sörfü ile bambaşka bir kalabalık çekiyor. Çeşme Kalesi, Ilıca'nın şifalı kaplıcaları ve Germiyan Köyü de ilçe sınırları içinde.

Urla, Çeşme yolu üzerinde, merkeze 35 kilometre mesafede. Şarap bağları, balık restoranları, sanatçılar sokağı ve katmer dükkânlarıyla bir gastronomi rotası. Urla İskele, Çeşmealtı ve Demircili plajları en çok tercih edilen sahil noktaları. Mart-mayıs arasında düzenlenen Ot ve Enginar festivalleri ilçeyi her bahar gündeme taşıyor.

İzmir'in turistik ilçeleri arasında sakin tatil isteyenlere ne öneriliyor

Seferihisar, Türkiye'nin Cittaslow yani sakin şehir unvanını alan ilk ilçesi. Bağlı belde Sığacık, küçük limanı, tarihi kalesi ve cumartesi üretici pazarıyla huzurlu bir profil çiziyor. Antik liman kenti Teos da burada. Mandalina ve enginar, ilçenin sembol ürünleri arasında.

Foça ise 1990'da Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen, soyu tükenmekte olan Akdeniz fokunun da yaşam alanı olan otantik bir balıkçı kasabası. Rumlardan kalma taş evler, balıkçı limanı, Siren Kayalıkları ve Beş Kapılar ilçenin tanınmış noktaları.

İzmir'in turistik ilçeleri arasında tarihe meraklı olanlara hangisi

Selçuk, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Efes Antik Kenti'ne ev sahipliği yapan ilçe. Meryem Ana Evi ve St. Jean Bazilikası ile Hristiyanlar için önemli bir inanç turizmi merkezi. Bağlı Şirince Köyü, 2023'te BM'nin "Best Tourism Villages" listesine girmişti. Efes Arkeoloji Müzesi ve Pamucak Plajı da listede yer alıyor.

Karaburun ve Dikili, görece bakir kalan iki rota. Karaburun yarımadanın ucundaki Mordoğan, Sazak ve Kösedere köyleriyle doğa tutkunlarına hitap ediyor. Dikili ise Bademli Köyü ve Killik Koyu ile son dönemde Türkiye'nin Maldivleri olarak anılmaya başlandı. Yani İzmir'in turistik ilçeleri tek bir profile sığmıyor; tatilcinin önceliği rotayı belirleyen ana etken.