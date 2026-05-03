Son Mühür- Basketbol Süper Ligi’nin 29. haftasında Karşıyaka için pek de yüz güldürmedi. Bursa deplasmanında TOFAŞ’a konuk olan yeşil-kırmızılı ekip, sahadan 87-78’lik yenilgiyle ayrılarak ligde kalma yolunda sendeledi.

Fark bir türlü kapanamadı

Nilüfer Spor Salonu’nda saat 18.00’de başlayan maçta hakem üçlüsü Alper Özgök, Hüseyin Çelik ve Ali Şakacı oldu. Karşıyaka, ilk çeyreği 23-20 geride kapattı. İkinci periyotta toparlanır gibi olan ve farkı 1 sayıya kadar indiren İzmir ekibi, soyunma odasına 47-46’lık skorla umutlu girdi. Üçüncü çeyrekte TOFAŞ farkın kapanmasına izin vermedi ve son bölüme 61-57 önde girdi. Karşıyaka maçın son anlarında ne kadar zorlasa da fark bir türlü kapanmadı ve parkeden 87-78 mağlup ayrıldı.

Takımda kim öne çıktı?

Takımda öne çıkan isim 18 sayıyla Charles Maurice Manning Jr. olDU. ichal Sokolowski, Cameron Young ve Samet Geyik 15’er sayıyla ona eşlik etti. Maç boyunca Karşıyaka’nın istatisikleri 16 ikilik, 10 üçlük ve 16 serbest atış isabeti oldu. Takım toplamda 25 ribaunt alırken, 16 kez de arkadaşlarına sayı pası verdi.

Karşıyaka için kader anı 10 Mayıs’taki Bursaspor maçında. Her ne kadar diğer maçlar da etkili olsa da yeşil-beyazlılar nefeslerini şimdiden tuttu.