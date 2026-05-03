Son Mühür- Karşıyaka'nın denizle buluştuğu iki ana durak için Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'nin harekete geçtiği ortaya çıkmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 3 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Tuna Mahallesi'nde yer alan Karşıyaka İskelesi'ne, 27 Mart tarihli Resmi Gazete'de ise Bostanlı İskelesi'ne yönelik imar değişikliği hayata geçirilmişti.

Karşıyaka ve Bostanlı iskelesindeki yapılaşmayı arttıracak hamleye ilk itiraz Karşıyaka Belediyesi eski Başkanı avukat Cihan Türsen'den geldi.

İtiraz süresi daralıyor...



Bostanlı iskelesindeki mevcut yapılaşmanın 5 bin 22 metrekarelik mevcut yapı stokunun yeni imar değişikliğiyle 18 bin 799 metrekareye çıkarıldığına dikkat çeken Türsen,

şehircilik ve planlama ilkelerine aykırı, plan tadilat taleplerine itirazlar askıda ve itiraz süresi de kısıtlı hatırlatmasında bulundu.

Bostanlı için 15 Mayıs son...



Bostanlı İskelesi imar planına itiraz için son tarih 15 Mayıs, Karşıyaka İskelesi imar planına itiraz için son tarih 19 Mayıs olduğunu belirten Cihan Türsen, Karşıyaka sevdalılarına çağrıda bulunarak, Karşıyaka Belediyesi'ne dilekçeyle yapılacak başvuru için geç kalmayın mesajı verdi.