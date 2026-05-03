Son Mühür - Kahramanmaraş’ta geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan silahlı saldırıdan acı haber geldi. Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda, 14 yaşındaki okul arkadaşı İsa Aras Mersinli tarafından düzenlenen saldırıda başından ağır yaralanan Almina Ağaoğlu, verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayın ardından bölgedeki tam teşekküllü bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan genç kızın durumu, geçtiğimiz günlerde kritik aşamaya gelmişti. Hastanede günlerdir devam eden yoğun tedavi sürecine ve doktorların tüm müdahalelerine rağmen 14 yaşındaki Almina, sabaha karşı hayatını kaybetti.

18 gündür tedavi altındaydı

18 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Almina Ağaoğlu’nun vefat haberi ailesini yasa boğdu. Cenazesi hastaneden alınarak Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürülen Ağaoğlu, otopsinin ardından Kapıçam Şehir Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Toplamda 10 çocuk hayatını kaybetti

Saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci yaşamını yitirirken, 17 kişi de yaralanmıştı. Almina Ağaoğlu’nun vefatıyla birlikte olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükseldi. Yaşanan arbede sırasında saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli de hayatını kaybetti.