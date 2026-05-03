Son Mühür/ Selda Meşe- Karşıyaka Belediyesi, baharın gelişini kutlamak için kollarını sıvadı. 5 Mayıs Salı akşamı, Ahmet Taner Kışlalı Rekreasyon Alanı’nda Hıdırellez coşkusu yaşanacak. Atakent Gondol Kafe’nin hemen arkasındaki bu alanda, saatler 18.30'u gösterdiğinde müzik yükselecek.

Eğlence hep en üst düzeyde olacak

Beklendiği gibi, eğlencenin dozu hiç düşmeyecek. İlk olarak DJ Cem kabine geçerek ortamı ısıtacak. Ardından, saat 20.00’de Karşıyaka Belediye Orkestrası ve Mutlu Dindar mikrofonu devralacak. Gece ilerledikçe ritim daha da artacak. The Gaffers, saat 21.00’den itibaren sahneye çıkarak sevilen şarkıları seslendirecek.

Başkan Ünsal'dan eğlence dolu akşama davet

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal da bu özel günde herkesi aralarında görmek istiyor. "Baharın gelişini kentin kalbinde, dayanışma içinde kutlayacağız" diyen Ünsal, tüm vatandaşları birlik olmaya davet etti. Kısacası, Hıdırellez akşamında dileklerin tutulacağı ve müziğin susmayacağı hareketli bir buluşma İzmirlileri, Karşıyakalıları bekliyor.