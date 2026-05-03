Karşıyaka’nin sezon başında teknik direktör Burhanettin Basatemür’ün 2. Lig’deki ekibi Menemen FK’dan transfer ederek 2 yıllık sözleşme imzaladığı Erhan Öztürk’ün kontratına, “2 milyon TL bonservis bedeliyle serbest kalır” maddesi eklendi.

Transfer ve hoca belirsizliği

Sezon içerisinde bahis soruşturması kapsamında aldığı 3 aylık men cezası nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Enis Karakaş, formasına kavuştuktan sonra adeta küllerinden doğdu. Kaçırdığı sürece rağmen görev aldığı 21 karşılaşmada 5 gol ve 12 asistlik muazzam bir skor katkısı sağlayan yetenekli oyuncu, skora en çok etki eden isimlerden biri olarak transfer piyasasının gözdesi haline geldi. Karakaş’ın bu istatistikleri, birçok üst lig kulübünün radarına girmesine neden olurken, oyuncunun takımdaki geleceği Karşıyaka yönetiminin öncelikli gündem maddelerinden biri oldu.

Genç yetenek Adem Yeşilyurt’un Fenerbahçe’ye transferiyle önemli bir potansiyeli elinden çıkaran İzmir ekibinde, skor yükünü çeken diğer isimlerin de sözleşmeleri sona erdi. 16 golle takımın en skorer ismi olan Ömer Faruk, 12 kez rakip fileleri havalandıran Yasin ve sezonu 3 gol, 8 asistle tamamlayarak önemli bir yaratıcılık sergileyen Mücahit’in kontratlarının bitmesi, yönetimi zorlu bir pazarlık sürecine itiyor. Öte yandan sözleşmesi sona eren teknik direktör Burhanettin Basatemür’ün geleceği de belirsizliğini koruyor.