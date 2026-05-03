Temmuz ayında yapılacak maaş artışlarını belirleyecek olan 6 aylık enflasyon verisinde kritik bir viraja girildi. TÜİK, 4 Mayıs Pazartesi günü nisan ayı rakamlarını kamuoyuyla paylaşacak ve böylece zam oranının dörtte üçlük kısmı netlik kazanacak. Ocak, şubat ve mart aylarında toplamda yüzde 10,04’lük enflasyon farkını garantileyen emekliler, nisan, mayıs ve haziran verileriyle oluşacak nihai sonucu bekliyor. Peki, Merkez Bankası raporuna göre en düşük emekli maaşı kaç TL olacak ve memur maaşları ne kadar artacak? İşte konuya dair tüm merak edilenler ve meslek gruplarına göre yeni zamlı maaş öngörüleri...

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK? 2026 TEMMUZ ZAM ORANI TAHMİNİ

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için temmuz zammı, doğrudan 2026 yılının ilk 6 aylık enflasyon oranı kadar gerçekleşecek. Yılın ilk çeyreğinde enflasyon; ocakta yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96 ve martta yüzde 1,94 olarak kayıtlara geçti. Bu rakamlarla birlikte üç aylık birikimli artış yüzde 10,04 seviyesine ulaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından paylaşılan Piyasa Katılımcıları Anketi ise geri kalan üç ay için önemli ipuçları verdi. Beklenti anketine göre nisan ayında yüzde 2,93, mayısta yüzde 1,82 ve haziranda yüzde 1,52 oranında artış öngörülüyor. Eğer bu tahminler tutarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı yüzde 17,08 olarak netleşecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK? SSK VE BAĞ-KUR ZAMLI MAAŞLARI

Merkez Bankası'nın öngördüğü yüzde 17,08’lik zam oranının gerçekleşmesi durumunda, en düşük emekli aylığında da ciddi bir değişim yaşanacak. Şu an 20.000 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı, bu senaryoya göre 22.438 TL seviyesine yükselecek. Maaş miktarına göre yapılan hesaplamalarda; 23.000 TL alan bir emeklinin yeni maaşı 27.000 TL’ye yaklaşırken, 30.000 TL alan bir emeklinin hesabına temmuzda 33.657 TL yatacak. 34.000 TL alan emeklilerin maaşı ise 38.144 TL seviyesine kadar çıkacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Memurlar ve memur emeklileri için hesaplama yöntemi biraz daha farklı işliyor. Kamu çalışanları, toplu sözleşmeden gelen yüzde 7’lik sabit zamma ek olarak enflasyon farkı alacak. İlk 3 ayda henüz bir enflasyon farkı oluşmasa da, 6 aylık dönem sonunda Merkez Bankası tahminleri yüzde 5,48’lik bir farkın ortaya çıkacağını gösteriyor. Bu durumda memur ve memur emeklileri toplamda yüzde 12,86 oranında bir artışla karşılaşacak. Mevcut durumda 61.890 lira olan en düşük memur maaşı 69.843 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı ise 31.341 liraya yükselecek.

POLİS, ÖĞRETMEN VE DOKTOR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 12,86’lık tahmini artış oranı üzerinden yapılan hesaplamalar, meslek gruplarına göre yeni maaşları da büyük ölçüde şekillendirdi. Buna göre 1/4 derecesindeki bir profesörün maaşı 152.450 TL’ye, uzman doktorun maaşı ise 169.784 TL’ye yükselecek. Eğitim camiasında uzman öğretmen maaşları 91.672 TL seviyesine ulaşırken, polis memurlarının maaşı 92.112 TL, başkomiserlerin ise 100.687 TL olacak. Sağlık çalışanlarında hemşire maaşları 84.386 TL’ye, mühendis maaşları ise 108.583 TL’ye kadar çıkacak. Kamu personeli için en düşük memur maaşı ise 72.677 TL olarak hesaplara yansıyacak.