Son Mühür/ Merve Turan- İzmir’in Karşıyaka ilçesinde eğitim hayatını sürdüren TAKEV Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Doruk Sabuncuoğlu Ford, Almanya'da düzenlenen German Math Olimpiyatları'nda adeta fırtına gibi esti.

Üstün performans ile herkesi etkiledi

Uluslararası arenada pek çok ülkeden zeki gencin yarıştığı bu zorlu organizasyonda, Doruk en üst basamağa adını yazdırmayı başardı. Rakiplerine karşı sergilediği üstün performans ise, doğrusunu söylemek gerekirse hepimizi gururlandırdı.

Matematik onun için yaşam tarzıydı

Sayılara olan tutkusu aslında çok küçük yaşlarda başlamış. Hatta matematiği sadece bir ders olarak değil, zihin egzersizi olarak görüyor desek yeri. Okulundaki matematik öğretmeninin yönlendirmesiyle 29 Kasım 2025 tarihinde internet üzerinden yapılan ilk elemelere adım atan Doruk, işini şansa bırakmadı.

Altın madalya ile Türkiye'ye döndü

İkinci aşama ise 14 Aralık 2025'te gerçekleşti; buradan bronz madalyayla ayrılan genç yetenek, Büyük Final biletini cebine koydu.

Tarihler 29 Nisan 2026'yı gösterdiğindeyse Almanya'nın Frankfurt şehrindeki Goethe Üniversitesi'nde yüz yüze gerçekleşen final sınavında altın madalyanın sahibi olarak Türkiye'ye döndü.

