Müslüman alemi için büyük bir manevi değere sahip olan Kurban Bayramı için geri sayım resmen başladı. Hem dini vecibelerini yerine getirmek hem de yaz aylarının başında sevdikleriyle memleketlerinde veya tatil beldelerinde vakit geçirmek isteyenler, bilet ve rezervasyon fırsatlarını kaçırmamak için tarihlere odaklandı. Özellikle turizm sektörünü ve çalışan kesimi yakından ilgilendiren tatil süresi, "2026 Kurban Bayramı ne zaman?" ve "Kurban Bayramı tatili kaç gün, uzatılacak mı?" gibi soruları beraberinde getirdi. Diyanet takvimine göre gün gün belli olan bayram süreci ve tatil planlarına yön verecek işte o kritik ayrıntılar...

2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 dini günler takvimine göre Kurban Bayramı bu yıl mayıs ayının son günlerinde idrak edilecek. Bayramın müjdecisi olan ve resmi olarak yarım gün tatil sayılan Arife Günü, 26 Mayıs 2026 Salı gününe denk geliyor. Hemen ardından gelen 27 Mayıs Çarşamba günü ise Kurban Bayramı'nın birinci günü olarak kutlanacak. Dört gün boyunca devam edecek olan bayram coşkusu, 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

KURBAN BAYRAMI'NA KAÇ GÜN KALDI?

Erkenden tatil ve kurbanlık hazırlıklarına hız veren vatandaşlar takvim yapraklarını saymaya devam ediyor. 3 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla, bayramın ilk günü olan 27 Mayıs Çarşamba gününe tam 24 günlük bir süre kaldı. Bu kısa zaman dilimi, özellikle yolculuk planı yapanlar için hazırlıkların tamamlanması anlamına geliyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ OLACAK, UZATILDI MI?

Bayramın hafta ortasında başlaması, çalışan kesimin en çok merak ettiği tatil süresi tartışmalarını da alevlendirdi. Çarşamba günü başlayan bayramın öncesindeki pazartesi gününün tatil takvimine eklenip eklenmeyeceği büyük bir merak konusu oldu. Konuya ilişkin ilk ve en dikkat çekici açıklama Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan geldi. Bakan Ersoy, 9 günlük bir tatilin turizm sektörü açısından oldukça olumlu sonuçlar doğuracağını belirtti. Ancak nihai kararın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yapılacak değerlendirmeler sonucunda verileceğinin de altını çizdi. Gözler şimdi, milyonlarca çalışanı sevindirecek o resmi açıklamaya çevrildi.