SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir’in Bornova ilçesi Erzene Mahallesi’nde 234 hektarlık alanı kapsayan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan imar planı, yargı engeline takıldı. Bornova Belediyesi ve TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından açılan davada, İzmir 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Mahkeme Belediye ve ŞPO'yu Haklı Buldu

Bakanlığın bölgeyi yapılaşmaya açma girişimine karşı hukuki mücadele başlatan Bornova Belediyesi ve Şehir Plancıları Odası, planın kamu yararına aykırı olduğunu savunmuştu. Mahkeme, bilirkişi raporuna dayanarak planın şu noktalarına dikkat çekti:

-Üst Ölçekli Planlarla Çelişki: Planın, bölgenin anayasası sayılan 1/100.000 ve 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planlarına aykırı olduğu tescillendi.

-Zeytinlik ve Orman Vurgusu: Alanın sadece tarım değil, ekolojik denge için kritik olduğu belirtildi. Zeytinliklerin su döngüsü, yaban hayatı ve yangın koridoru işlevi görmesi korunması gereken en temel gerekçe sayıldı.

-Bilimsel Temelden Yoksunluk: Yaklaşık 5 bin kişilik nüfus öngörüsünün ve altyapı hesaplarının bilimsel bir dayanaktan yoksun olduğu ifade edildi.

Şirketlerin İnşaat Hedefine Yargı Seti

Büyük bölümü şahıslara ve çeşitli şirketlere ait olan bu devasa arazide düşük katlı konutlar inşa edilmesi hedefleniyordu. Ancak mahkeme; eğimli arazideki kazı-dolgu işlemlerinin zemin güvenliğini riske atacağını ve doğal yapıyı geri dönülemez şekilde bozacağını belirtti.

"Telafisi Güç Zararlar Doğabilir"

Kararda, planın uygulanması halinde bölgedeki orman ve tarım alanlarının betonlaşacağı, bunun da "telafisi güç zararlar" doğuracağı vurgulandı. Yargı, bakanlığın planının yürütmesini durdurarak Bornova’nın doğal dokusunu korumuş oldu.