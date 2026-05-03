Son Mühür- CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın İzmir Çevre Yolu'nun özelleştirileceğine dair iddiası gündeme damga vurdu.

Yavuzyılmaz,

"Tüm İzmirlilerin ve yolu İzmir’den geçenlerin dikkatine! Çok yakında, İzmir Çevre Yolu artık ücretsiz değil, paralı olacak!

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün ücretsiz olarak işlettiği İzmir Çevre Yolunun 25 yıllığına özelleştirilmesinin planlandığını tespit ettik. Yap-İşlet-Devret modeli otoyolların fiyat tarifeleri baz alındığında; Özelleştirildikten sonra İzmir Çevre Yolunda uygulanacak araç geçiş ücret tarifesini paylaşıyorum:

- Balçova-Gaziemir: 33 TL

- Gaziemir-Otoyol Ayrımı: 31 TL

- Otoyol Ayrımı-Üniversite Ayrımı: 40 TL

- Üniversite Ayrımı-Karşıyaka: 33 TL'' iddiasını dile getirmişti.

İnan'dan 'müthiş yalan' kontrası...



Yavuzyılmaz'ın İzmir Çevre Yolu'na yönelik özelleştirme iddiasına AK Parti Genel Sekreteri İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ın tepkisi gecikmedi.

Yavuzyılmaz'ın gündeme getirdiği iddiaya göndermede bulun an İnan,

İnan bu iddialara, "Müthiş iddia değil müthiş yalan!" mesajı vermişti.

Tartışmalara KGM de dahil oldu...



CHP'li Deniz Yavuzyılmaz'a son olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yalanlama gelmişti. KGM'den yapılan açıklamada

''Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen ve ücretsiz olarak hizmet vermekte olan çevre yollarının mevcut işletme yapısının değiştirilmesine yönelik alınmış herhangi bir karar söz konusu olmadığı gibi, ücretli hale getirilmesine yönelik bir çalışma da bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildiği görülmüştü.



Bilal Saygılı'dan Yavuzyılmaz'a cevap...



AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da CHP'li Yavuzyılmaz'ın iddiasının gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak,

''CHP’li isimler yalan üretme konusunda yakaladıkları eşsiz kapasiteyi, kendi yalanlara inanma konusunda da aştılar. Ancak milletimiz, ferasetiyle CHP’nin bu acınası halini ibretle takip ediyor.

Ne İzmir’deki ne de başka bir şehrimizdeki Çevre Yolu ücretli değildir, buna yönelik bir çalışma da yoktur'' ifadesiyle tepkisini dile getirmişti.



Yavuzyılmaz'dan 2010 tarihli mesaj...



Ancak gelen tepkilere rağmen Deniz Yavuzyılmaz iddiasından vazgeçmedi.

Sosyal medyadan iddiasına kaynak olarak 20 Ekim 2010 tarihli Resmi Gazete'yi gösteren Yavuzyılmaz,

''AKP ikinci kez İzmir Çevre Yolunu özelleştirme sürecine soktu!

2010 yılında da İzmir Çevre Yolu’yla ilgili özelleştirme kararı almıştı. Özelleştirme sürecini başlatmış, tek paket halinde ihalesini de yapmıştı. Nerdeyse o günlerde özelleştirme tamamlanıyordu.

Şimdi İzmir Çevre Yolu’nu yine özelleştirme sürecine sokmasına şaşırmamak gerek.

Zira daha önce sinsice bunu yapanlar, bir kez daha aynı sinsilikle İzmir Çevre Yolu’nu özelleştirmeyi planlıyorlar.

Neticede

AKP aynı AKP!

Kafa aynı kafa!

Biz bu özelleştirme planına suç üstü yapınca da, inkar moduna geçiyorlar. Ancak süreci de devam ettiriyorlar. Avrupa’da bu yollara müşteri aramayı sürdürüyorlar.

Bu çevre yolu özelleştirilmez diyenler varsa, şu soruya yanıt versinler;

2010 yılında İzmir Çevre Yolu için özelleştirme kararı alan partinin adı nedir?'' diye sordu.