CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, İzmir Çevre Yolu ile dikkat çeken bir iddiada bulunmuştu. Yavuzyılmaz tarafından, İzmir Çevre Yolu'nun 25 yıllığına özel sektöre devredilmesinin planlandığı öne sürülmüştü. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Yavuzyılmaz, özelleştirmeden sonra İzmir Çevre Yolunda uygulanacak araç geçiş ücret tarifesini de paylaşmıştı. Yavuzyılmaz, "Özelleştirildikten sonra İzmir Çevre Yolunda uygulanacak araç geçiş ücret tarifesini paylaşıyorum:

- Balçova-Gaziemir: 33 TL

- Gaziemir-Otoyol Ayrımı: 31 TL

- Otoyol Ayrımı-Üniversite Ayrımı: 40 TL

- Üniversite Ayrımı-Karşıyaka: 33 TL." ifadelerini kullanmıştı.

Yavuzyılmaz'ın bu iddiasına tepki ve yalanlamalar çığ gibi büyümeye devam ederken, bir tepki de AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'dan geldi.

"CHP'nin gerçeği yalandır!"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "CHP’li isimler yalan üretme konusunda yakaladıkları eşsiz kapasiteyi, kendi yalanlara inanma konusunda da aştılar. Ancak milletimiz, ferasetiyle CHP’nin bu acınası halini ibretle takip ediyor.

CHP’li Deniz Yavuzyılmaz daha önce Ankara’daki Çevre Yolu ücretli olacak yalanıyla siyasi etkileşim kovalamıştı. Aynı fenomen olma sevdalısı siyasetçi, benzer yalanı İzmir Çevre Yolu ücretli olacak diyerek insanlara satmaya çalışıyor. Milletin parasını gayrimeşru ilişkilerine, bankamatik çalışanlarına, lüks tatillere, kongrelerdeki delege ağalarına bağışlayan CHP zihniyeti, yalan üretmek yerine kendi gerçeğine, içine düştüğü derin çukura bakmalıdır.

Ne İzmir’deki ne de başka bir şehrimizdeki Çevre Yolu ücretli değildir, buna yönelik bir çalışma da yoktur. CHP’nin gerçeği yalandır. Bizim gerçeğimiz ise milletimize eser ve hizmet üretmektir. Yalan üretenlerle eser ve hizmet üretenler arasındaki farkı milletimiz her daim takdir ettiği gibi yine isabetle takdir edecektir." ifadelerini kullandı.