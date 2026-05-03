Son Mühür- CHP'nin İzmir siyasetinde partinin en önemli figürlerinden biri olmayı başaran Azimet Gürbüz, Özgür Özel liderliğindeki CHP yönetiminin ihraç ettikleriyle partiye kabul ettiği isimler açısından sorun olduğu görüşünde.

Siyasi yaşamında Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim olan Gürbüz, geçmişinde FETÖ'ye yönelik övgüler bulunan İYİ Parti kökenli Bahadır Erdem veya son seçimde Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıkça ilan eden İYİ Partili Adnan Beker gibi isimlerin partiye kayıt olmasının kabul edilemez olduğuna dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde önce Özgür Özel'in rozet taktığı ardından da kamuoyundan gelen yoğun tepkilerin ardından üyeliğini iptal ettiği Arif Kocabıyık'la ilgili gelişmeyi hatırlatan Azimet Gürbüz,

''Değişim sürecine uygun olarak partiye girmek için yeni yol; Ya Kılıçdaroğlu'na saldıracaksın, ya da geçmişinde FETÖ övgüleri olacak ki referans kabul edilsin. Resimler ve beyanları ortada, fazla söze gerek yok.

IYİ Parti'den Ankara milletvekili Adnan Beker ben Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na değil Erdoğan'a oy verdim dediği için partiye alındı.

Hatırladığım geçmişlerinde hem CHP İstanbul il başkanlığı yapmış hem de milletvekili olmuş, Berhan Şimşek ile Gürsel Tekin ve Barış Yarkadas da ihraç edildi'' hatırlatmasında bulundu.

CHP İzmir'in eski kurultay delegesi Azimet Gürbüz yaşanan parti içi değişim sürecinde sıranın kendisine doğru geldiğine işaret ederek,

''Bu demektir ki, değişim süreci işliyor, parti yenileniyor. Hadi hayırlısı darısı başımıza'' sözleriyle Kılıçdaroğlu'na destek verdiği için partiden ihraç edilenler kervanına kendisinin de katılmasının şaşırtıcı olmadığına vurgu yaptı.