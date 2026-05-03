Son Mühür- Mayıs ayının gelmesiyle bahar hazırlıkları yapan sürücüler, Afyonkarahisar’dan gelen kar haberiyle büyük bir şok yaşadı. Kentin yüksek kesimlerinde aniden bastıran ve kışın sert günlerini aratmayan yoğun yağış, ulaşıma büyük zarar verdi. Birçok bağlantı noktasında trafik durma noktasına geldi. Hazırlıksız yakalanan sürücüler resmen çile çekti.

İzmir yolu kar esaretine teslim oldu

Kar yağışının etkilediği güzergahlardan biri Afyonkarahisar-İzmir kara yolu oldu. Ege’yi İç Anadolu’ya bağlayan bu yolda, kar ve tipi nedeniyle ulaşım kapandı. Yolda mahsur kalan sürücüler uzun süre araçlarının içinde beklemek zorunda kaldı.

Eskişehir güzergahında görüş mesafesi düştü

Kar yağışı sadece İzmir hattını değil, Afyonkarahisar’ı Eskişehir’e bağlayan yolu da etkiledi. Görüş mesafesinin bazı yerlerde neredeyse yok denecek kadar azaldığı yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Şuhut ve Çubuk Beli’nde uzun kuyruklar

Afyonkarahisar-Şuhut kara yolunda da durum farksızdı; yağış nedeniyle yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ayrıca Antalya’yı Burdur ve Ankara gibi şehirlere bağlayan en kısa yön olan Çubuk Beli’nde de kar trafiği aksattı.