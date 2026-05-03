SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Yargının gündeminden düşmeyen 'Uzun yargılama' ile ilgili Anayasa Mahkemesi yeni bir emsal karara imza attı. Boğaz ağrısı şikayeti ile gittiği hastanenin acil servisinde yaşamını yitiren hastanın yakınları 2013 yılında başlattı. Bakanlık tarafından belirlenen makul sürede davanın tamamlanaması üzerine ailenin avukatları AİHM'sine başvurdu. Başvuruyu değerlendiren AİHM'si üyeleri, haklı buldukları aileye 330 bin TL.manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Süreç Nasıl Başladı?

Olay, 2013 yılında Van’da meydana geldi. Baş, kulak ve boğaz ağrısı şikayetiyle acil servise başvuran A.K., bir dizi tedavinin ardından taburcu edildi. Ancak durumu ağırlaşan A.K., sevk edildiği tıp merkezinde menenjit ve çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Ailesi, teşhis ve tedavide geç kalındığı ve tıbbi ihmal olduğu iddiasıyla Sağlık Bakanlığı aleyhine tam yargı davası açtı.

Yılan Hikayesine Dönen Dava

Ailenin ölüm olayından sonra başlattığı hukuk mücadelesi resmi kurumlar arasındaki uzun yazışmalar nedeniyle yılan hikayesine döndü. Van 1.İdare Mahkemesi ile Adli Tıp Kurumu arasındaki yazışmalar çok uzun sürdü. Adli Tıp Kurumu, 'Hastane kayıtlarının eksikliği ve imha edilmiş olması nedeniyle kusur incelemesi yapamamıştır' yazısını yerel mahkemeye gönderdi. Yerel mahkeme önce davanın reddine, ardından Bölge İdare Mahkemesi’nin bozma kararı sonrası tazminata hükmetti. Kurumlar arasında gidip gelen dosya halen Yargıtay ile Danıştay arasında karar verilmesini bekliyor.

AYM'nin Tespit Ettiği Eksiklikler

Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, 'Tıbbi ihmal davalarında yargısal sistemin etkili sayılabilmesi için yargılamanın makul bir sürede tamamlanması zorunludur. Yargılamanın 12 yılı aşmasında başvuruculardan kaynaklı sadece 5 aylık bir gecikme olduğu, geri kalan uzun sürenin makul bir gerekçesinin bulunmamıştır' tespitini yaptı. AYM, davanın sonucundan bağımsız olarak, yaşam hakkını usulen sakatladığını kararında vurguladı.

330 Bin TL.Tazminata Hükmetti

Yüksek Mahkeme, yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine oy birliğiyle karar vererek başvuruculara 330.000 TL manevi tazminat ve 40.000 TL vekalet ücreti ödenmesine hükmetti. Kararın bir örneği bilgi için ilgili mahkemelere ve Adalet Bakanlığı’na gönderildi.