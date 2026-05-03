İzmir siyasetinde gerilim her geçen gün tırmanmaya devam ediyor. Son günlerde ise İzmir kamuoyunun gündemini İzmir Çevre Yolu oluşturuyor. CHP'li Deniz Yavuzyılmaz tarafından ortaya atılan özelleştirme iddiaları gündemdeki yerini korurken, çok sayıda AK Partili isimden yalanlama ve açıklama gelmişti. Bir açıklama da CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ten geldi.

"Konu İzmir'e yatırım olunca ortada yoklar!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Güç, "Millet bu AK Parti’den bıktı. Şimdi çevre yolundan ücret kesmeye başlama girişimleri, İzmirlinin sabrını taşırıyor.

Meslek Fabrikası’na çöktüler, limanı sattılar. Daha önce el koymaya çalıştıkları, yok saydıkları ne varsa bu kentin hafızasında hâlâ duruyor.

Ama konu İzmir’e yatırım olunca ortada yoklar.

• 2. Çevre yolu yok

• Halkapınar–Otogar Metro hattı yok

• ⁠körfez temizliğine destek yok

• ⁠Karşıyaka Stadı’nı yapmıyor sorumluluğu İzmir Büyükşehir’e yıkıyorlar.

Bu tablo; iş bilmez, beceriksiz bir yönetim anlayışının sonucudur.

Üstelik tüm bunları, bizim vergilerimizle oluşan genel bütçeden İzmir’e hakkını vermeyerek; kendi şatafatlı düzenlerini sürdürmek için yapıyorlar.

Bir yandan payımızı kesiyorlar, diğer yandan İzmirlinin malına göz dikiyorlar. Yetmiyor, bir de bizden ekstra para almak için akıl dışı girişimlerde bulunuyorlar.

Biz bu anlayışı kabul etmedik, etmeyeceğiz.

Bu şehirle inatlaşamayacaklarını, keyfi şekilde yönetemeyeceklerini öğrenecekler.

Ve o gün geldiğinde artık çok geç olacak. Çünkü bu ülkeyi, halkın hakkını koruyan CHP kadroları yönetecek." ifadelerini kullandı.