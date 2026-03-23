Kuruluşunun 58. yılını kutlayan Tofaş, daha önce Fiat Doblo'nun Ram markalı versiyonuyla 2014-2022 yılları arasında sürdürdüğü ABD ihracatını şimdi çok daha büyük ölçekte yeniden başlatmayı hedefliyor.

386 milyon Euro'luk yatırımla ABD standartları yakalanacak

Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, K0 ürün ailesi için toplamda 386 milyon Euro yatırım yapıldığını açıkladı. İlk etapta 256 milyon Euro olarak planlanan yatırım, aracın Amerikan pazarının katı güvenlik ve emisyon standartlarına uyarlanması için 130 milyon Euro ek kaynak ayrılmasıyla revize edildi.

Eroldu, projenin önemine ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti: "Daha önce Doblo ile bu tecrübeyi yaşamıştık. Bugün ise çok daha deneyimli ve güçlü bir şekilde bu büyük pazar için yeniden üretim yapacağız."

2032'ye kadar 1 milyon adetlik üretim hedefi

K0 projesi kapsamında 2032 yılına kadar yaklaşık 1 milyon adetlik üretim planlanıyor. Bu üretimin 230 bin adedi doğrudan Kuzey Amerika pazarına ihraç edilecek. Üretim sürecinin 2026'nın üçüncü çeyreğinde başlaması öngörülürken, ABD'ye ilk sevkiyatlar 2027'nin ikinci yarısında gerçekleşecek.

Yeni aracın teknik özellikleri

Ram ProMaster City olarak ABD pazarına sunulacak yeni model, 1.6 litrelik dört silindirli turbo beslemeli motorla donatılacak. 166 HP güç ve 221 lb-ft tork üreten motor, gücünü 8 ileri otomatik şanzıman aracılığıyla ön aksa aktarıyor. Araç, 4,7 metreküplük taşıma hacmi ve 2,82 metre uzunluğundaki yükleme zeminiyle iki standart ABD paletini arka arkaya taşıyabilecek kapasitede.

K9 projesiyle Doblo da Bursa'ya geri dönüyor

K0 projesine paralel olarak Fiat Doblo'nun da Bursa'ya geri döneceği açıklandı. 2023'te İspanya'ya taşınan Doblo üretimi, K9 projesi kapsamında Fiat, Opel, Citroën ve Peugeot markaları için yeniden Tofaş fabrikasında başlayacak. K9 model ailesinin üretiminin 2026'nın üçüncü çeyreğinde start alması bekleniyor.

Tofaş, K0 ve K9 projeleriyle Türkiye'nin hafif ticari araç üretim üssü olma konumunu pekiştirirken, Stellantis bünyesindeki en yetkin üretim ve Ar-Ge merkezlerinden biri olma iddiasını da güçlendiriyor.