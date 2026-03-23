Xbox Wire üzerinden yapılan resmi açıklamaya göre etkinlikte Sega, GSC Game World ve Owlcat Games gibi stüdyolardan yeni oyun duyuruları, dünya prömiyerleri ve Game Pass haberleri paylaşılacak. YouTube yayını 4K/60fps kalitesinde sunulacak ve Türkçe dahil yaklaşık otuz dilde altyazı desteği sağlanacak.

Stranger Than Heaven detaylanacak

Etkinliğin en merak uyandıran başlığı, Like a Dragon ve Judgment serilerinin arkasındaki stüdyo olan Ryu Ga Gotoku'nun yeni projesi Stranger Than Heaven. Daha önce "Project Century" kod adıyla bilinen ve 2024 Game Awards'ta ilk kez duyurulan yapım, 20. yüzyıl Japonya'sında geçen bir dedektiflik oyunu olarak tanımlanıyor. Etkinlikte oyunla ilgili derinlemesine bilgiler paylaşılması bekleniyor.

S.T.A.L.K.E.R. 2 güncellemesi ve ilk hikaye DLC'si

GSC Game World'ün geliştirdiği S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl için de önemli bir güncelleme duyurusu hazırlanıyor. Oyunun ilk hikaye genişleme paketinin bu etkinlikte resmi olarak tanıtılacağı iddia ediliyor. Xbox Game Pass'te lansmanından bu yana yerini koruyan yapım, her güncellemesiyle oyuncu kitlesinin ilgisini canlı tutmayı başarıyor.

The Expanse: Osiris Reborn ilk kez yakından gösterilecek

Owlcat Games tarafından geliştirilen The Expanse: Osiris Reborn, James S.A. Corey'nin efsanevi bilim kurgu serisi evreninde geçen bir aksiyon RPG olarak dikkat çekiyor. Mass Effect tarzı bir deneyim vaat eden yapım, etkinlikte yeni görüntülerle izleyici karşısına çıkacak.

Xbox'un 2026 yol haritası yoğun görünüyor

Bu etkinlik, Xbox'un 2026 için planladığı yoğun oyun takviminin bir parçası niteliğinde. Yılın ilerleyen dönemlerinde Forza Horizon 6 (19 Mayıs), Fable (sonbahar), Halo: Campaign Evolved ve Gears of War: E-Day gibi birinci parti yapımlar da oyuncuların bekleme listesinde yer alıyor.

Etkinlik, yeni Xbox CEO'su Asha Sharma döneminde düzenlenen ilk vitrin olma özelliği de taşıyor. Partner Preview formatı Ekim 2023'te hayata geçirilmişti ve bu Perşembe günkü yayın serinin beşinci bölümü olacak.