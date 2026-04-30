Tire'de önemli bir açılışa imza atıldı. Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği (ŞAGAD) Tire Şubesi’nin açılış törenine katılım gösterdi. Şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Başkan Okuroğlu, her zaman yanlarında olduklarına vurgu yaptı.

“Her zaman yanlarındayız”

Tire’de düzenlenen açılış töreninde konuşan ve sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, vatan için canlarını ortaya koyan şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın en önemli sorumluluklardan biri olduğunu sözlerine ekledi.

Okuroğlu aynı zamanda şehit aileleri ve gazilerle bir arada olmaktan onur duyduğunu belirtirken , Tire Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduklarının da altını çizdi.

ŞAGAD Tire Şubesi hizmete girdi!

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’nin Tire Şubesi’nin hizmete girmesiyle birlikte Tire'de önemli bir sosyal dayanışma noktası daha hayata geçirilmiş oldu.

Şehitleri andı!

Başkan Okuroğlu, yaptığı sosyal medya paylaşımyla tüm şehitleri rahmet ve minnetle anarken, gazilere de şükranlarını iletti.

