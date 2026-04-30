Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 30 Nisan’da, Marmara, Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz, Ardahan hariç Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile birlikte Adana, Konya, Karaman, Niğde, Sivas, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Gaziantep çevreleri ile Şanlıurfa’nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı yağış bekleniyor.

Yağışların genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde, güney ve iç bölgelerde ise yer yer gök gürültülü sağanak biçiminde görüleceği öngörülüyor. Cuma gecesi Kastamonu ve Sinop’un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ihtimali bulunurken, aynı saatlerde Trakya, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, Yalova ve Tunceli çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İzmir'de hava nasıl olacak?

Ege genelinde ve İzmir’de bugün yağış beklenmezken, gökyüzü parçalı bulutlu ve güneşli yüzünü göstermeye devam edecek. Ancak akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracak olan sert poyraz, hissedilen sıcaklığı hızla düşürecek.

Türkiye geneli hava durumu 30 Nisan 2026

MARMARA

ÇANAKKALE – °C, 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların, yarın (Cuma) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE – °C, 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların, yarın (Cuma) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL – °C, 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların, yarın (Cuma) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAKARYA – °C, 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

A.KARAHİSAR – °C, 22°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

DENİZLİ – °C, 28°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İZMİR – °C, 26°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Kuzeyden sert poyraz esecek.

MUĞLA – °C, 24°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Kuzeyden sert poyraz esecek.

AKDENİZ

ADANA – °C, 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA – °C, 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR – °C, 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY – °C, 25°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA – °C, 22°C – Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI – °C, 23°C – Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR – °C, 24°C – Parçalı ve çok bulutlu

KONYA – °C, 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

BOLU – °C, 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE – °C, 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU – °C, 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle ve yarın (Cuma) gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK – °C, 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA – °C, 24°C – Parçalı ve çok bulutlu

RİZE – °C, 14°C – Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN – °C, 15°C – Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON – °C, 14°C – Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

ERZURUM – °C, 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS – °C, 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA – °C, 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN – °C, 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR – °C, 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN – °C, 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT – °C, 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA – °C, 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı