Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 30 Nisan’da, Marmara, Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz, Ardahan hariç Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile birlikte Adana, Konya, Karaman, Niğde, Sivas, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Gaziantep çevreleri ile Şanlıurfa’nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı yağış bekleniyor.
Yağışların genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde, güney ve iç bölgelerde ise yer yer gök gürültülü sağanak biçiminde görüleceği öngörülüyor. Cuma gecesi Kastamonu ve Sinop’un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ihtimali bulunurken, aynı saatlerde Trakya, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, Yalova ve Tunceli çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
İzmir'de hava nasıl olacak?
Ege genelinde ve İzmir’de bugün yağış beklenmezken, gökyüzü parçalı bulutlu ve güneşli yüzünü göstermeye devam edecek. Ancak akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracak olan sert poyraz, hissedilen sıcaklığı hızla düşürecek.
Türkiye geneli hava durumu 30 Nisan 2026
MARMARA
ÇANAKKALE – °C, 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların, yarın (Cuma) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE – °C, 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların, yarın (Cuma) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL – °C, 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların, yarın (Cuma) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAKARYA – °C, 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
A.KARAHİSAR – °C, 22°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
DENİZLİ – °C, 28°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İZMİR – °C, 26°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Kuzeyden sert poyraz esecek.
MUĞLA – °C, 24°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Kuzeyden sert poyraz esecek.
AKDENİZ
ADANA – °C, 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA – °C, 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR – °C, 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY – °C, 25°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA – °C, 22°C – Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI – °C, 23°C – Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR – °C, 24°C – Parçalı ve çok bulutlu
KONYA – °C, 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
BOLU – °C, 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE – °C, 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU – °C, 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle ve yarın (Cuma) gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
ZONGULDAK – °C, 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA – °C, 24°C – Parçalı ve çok bulutlu
RİZE – °C, 14°C – Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN – °C, 15°C – Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON – °C, 14°C – Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
ERZURUM – °C, 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS – °C, 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA – °C, 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN – °C, 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR – °C, 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN – °C, 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT – °C, 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA – °C, 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı