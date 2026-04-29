Son Mühür/ Beste Temel- Kemalpaşa cephesinde sular durulmuyor. Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, hakkında çıkan "parti değiştirecek" iddialarının hemen ardından dün Ankara’daydı. CHP’nin Meclis Grup Toplantısı'na katılan Türkmen, toplantı bitiminde Genel Başkan Özgür Özel’i makamında ziyaret etti. Bu ziyarette kendisine Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu da eşlik etti.

Ziyaretin zamanlaması dikkat çekici

Başkan Türkmen, görüşmeye dair fotoğrafları sosyal medya hesabından "Genel Başkanımıza misafirperverliği için teşekkür ederim" notuyla paylaştı. Ancak bu sıcak pozlar, basındaki tartışmaları bitirmeye yetmedi. Hatırlanacağı üzere, dün Son Mühür ekranlarında gazeteci Hasan Çölmekçi çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirmişti. Çölmekçi, Kemalpaşa Belediyesi’nin AK Parti safına geçme ihtimalinin masada olduğunu ve bu konuda bazı el altından temasların kurulduğunu öne sürmüştü.

İşte tam bu "transfer" fısıltıları Ankara’da yankılanırken, Türkmen soluğu CHP’nin TBMM grup toplantısında aldı.

Grup toplantısını grevdeki maden işçileriyle birlikte takip eden Türkmen, toplantı sonrasında Özgür Özel'i makamında ziyaret ederek bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kemalpaşa’nın AK Parti’ye geçme ihtimali bu kadar yüksek sesle konuşulurken, Özgür Özel ile verilen samimi pozlar aslında birçok soru işaretini de beraberinde getirdi. Hasan Çölmekçi’nin de belirttiği gibi, bu tür süreçler genellikle hemen sonuçlanmaz, arka kapı diplomasisi yıllara yayılabilir ve yargı süreçleri ya da partilerin tavırları bu gidişatı belirler.

Eğer Kemalpaşa cephesinde sular durulmazsa, bu ziyaretin sadece bir "vites küçültme" çabası olduğu ilerleyen günlerde daha net anlaşılacaktır.

Kemalpaşa'da değişim kapıda mı?

Kemalpaşa Belediyesi’nde bir tabela değişikliği olup olmayacağı henüz kesinleşmese de, Başkan Türkmen’in Ankara’daki "sıcak teması" bu iddiaların üzerini örtmeye yetecek mi, orası büyük bir muamma.