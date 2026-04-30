Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 30.04.2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. esmi Gazete kararlarının açıklanmasının ardından gözler atama kararlarını çevrildi. Atama kararlarında, vali ve emniyet müdürü atamaları yer alırken, bu atamalar dikkat çekti.
Gerçekleştirilen atamalar şu şekilde:
- Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığı'na Ankara Valisi Vasip Şahin seçildi.
- Emniyet Genel Müdürü (vali) Mahmut Demirtaş, İçişleri Bakanlığı emrine atandı.
- Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ankara Valiliği'ne atandı.
- Adıyaman Valisi Osman Varol, Aydın Valiliği'ne atandı.
- İstanbul-Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük, Adıyaman Valiliği'ne atandı.
- Nevşehir Valisi Ali Fidan, Emniyet Genel Müdürü (vali) olarak atandı.
- Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, Nevşehir Valiliği'ne atandı.
- Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine
- Mersin İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine
- Siirt İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı.
- Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.
- Yozgat İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.
- Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.
- Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.
- Polis Başmüfettişi Aydın Karan, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.
- Polis Başmüfettişi Tuncay Pekin, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.
- Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Özdemir, Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.