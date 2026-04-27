Son Mühür- İzmir haftanın ilk gününe susuzlukla başladı. Tam 6 mahalleyi etkileyecek kesinti İZSU tarafından verildi. 1 ve 24 saati bulan kesintilerden 4 ilçe ve binlerce vatandaş etkilenecek.

İşte 27 Nisan Pazar günü İzmirliyi bekleyen o kesinti listesi:

Menderes’te 3 saatlik kesinti

Menderes ilçesine bağlı Kuyucak ve Yeniköy mahallelerinde ana boru arızası meydana geldi. Saat 08:40'ta başlayan kesintinin yaklaşık 11:40'a kadar sürmesi bekleniyor.

Seferihisar’da şebeke hasar gördü

Seferihisar'ın Camikebir ve Hıdırlık mahallelerinde, Barankaya şirketinin Hıdırlık Caddesi'ndeki çalışmaları sırasında su şebekesine zarar verildi. Bu sabah 08:35'te kesilen suların saat 09:35 civarında tekrar verilmesi öngörülüyor.

Tire’de 24 saatlik kesinti!

Günün en uzun süreli kesintisi Tire Kocaaliler Mahallesi'nde yaşanıyor. Kuyuda meydana gelen arıza ve söküm çalışmaları nedeniyle dün saat 11:00'de başlayan kesintinin, bugün saat 11:00'e kadar devam edeceği bildirildi.

Urla Zeytinalanı 2 saat susuz!

Urla Zeytinalanı bölgesinde ana boru hattında yaşanan arıza nedeniyle merkez ve çevre bölgelerde su kesintisi yaşanıyor. Saat 08:45'te başlayan arıza giderme çalışmalarının saat 11:00'de tamamlanması planlanıyor.